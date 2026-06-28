De Cutral Co al New York Times: la estatua de Messi conquista la prensa del mundo

El intendente Ramón Rioseco y el escultor Aldo Beroisa se transformaron en protagonistas de una crónica del diario estadounidense sobre la obra.

El New York Times se hizo eco de la estatua de Lionel Messi en Cutral Co.

Cutral Co , la estatua de Lionel Messi y Ramón Rioseco llegaron al New York Times . El diario de mucha influencia y prestigio en los Estados Unidos publicó una nota fotográfica sobre la gigantesca estatua de Messi que se levanta en la ciudad petrolera neuquina, y que en pocos días se convirtió en uno de los homenajes más comentados (y más virales) al capitán de la Selección Argentina .

La nota titulada "The Race to Sculpt Argentina's Living God" ("La carrera para esculpir al Dios viviente de Argentina"), incluye una serie de fotografías firmadas por Sarah Pabst y la periodista Emma Bubola que muestran al escultor Aldo Beroisa trabajando contra el viento patagónico para terminar la obra a tiempo, además de tomas aéreas de la estatua ya emplazada en pleno centro de Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco fue una de las voces elegidas por el diario estadounidense para explicar la dimensión del proyecto. "Esto va a ser nuestra Capilla Sixtina", le dijo al diario, en una de las frases que el medio eligió destacar como cabecera de una de las placas que circularon en su cuenta de Instagram .

Ramon Rioseco Nww York Times El intendente Ramón Rioseco dijo al New York Times que la escultura será como "nuestra Capilla Sixtina".

El protagonista excluyente de la nota es Aldo Beroisa, de 61 años, ex ferroviario y escultor local que ya tiene en su haber dinosaurios gigantes y una imagen de Cristo de gran escala.

Estatua de Messi: un año y medio de trabajo con caños de YPF

Según relató el NYT, Beroisa vivió durante más de un año los vientos patagónicos (que llegaron a destruir la barba de la escultura), la gravedad —que en un momento le quebró un brazo a la figura— y hasta riesgos físicos propios, mientras cortaba y soldaba viejos caños petroleros para darle forma al esqueleto de acero de Messi.

Aldo Beroisa New York Times El escultor Aldo Beroisa.

"Vamos a lograrlo. Él se lo merece", expresó Beroisa en otra de las citas que reprodujo el diario, en referencia al ídolo que motivó año y medio de trabajo casi artesanal en pleno desierto patagónico.

La estatua, de 26 metros de altura y unas 70 toneladas de acero, representa a Messi de rodillas tal como quedó tras la consagración en la final de Qatar 2022, sosteniendo la camiseta argentina con una mano y señalando el cielo con la otra, en el gesto que el rosarino dedica habitualmente a su abuela.

Fue inaugurada el 16 de junio, coincidiendo con el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, y desde entonces multiplicó la llegada de visitantes a una ciudad que históricamente fue conocida por su perfil petrolero y no turístico.

De la curiosidad local a la repercusión global

La nota del NYT se suma a una cobertura que ya había alcanzado a medios como la agencia AP, ESPN, Goal.com y Yahoo Sports, que replicaron la historia de Beroisa y destacaron que la escultura superó en altura a la estatua de Messi que se había erigido en Calcuta, India, durante la gira promocional "GOAT Tour" en diciembre pasado, y que las autoridades de ese país terminaron desmontando por razones de seguridad.

Estatua Messi New York Times

Con esto, Cutral Co pasó a tener, según los propios medios internacionales, el monumento más grande del mundo dedicado al capitán albiceleste.