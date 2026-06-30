WhatsApp ahora tendrá nombres de usuario: el paso a paso para reservarlo

Meta abrió el proceso de reserva para millones de usuarios. La herramienta permitirá iniciar chats sin revelar el número de teléfono.

WhatsApp incorporará nombres de usuario para que los usuarios puedan iniciar conversaciones sin necesidad de compartir su número de teléfono.

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en el mund o , confirmó en las últimas horas uno de los cambios más importantes desde su lanzamiento. Esta novedad tendrá impacto sobre todos los usuarios. El principal objetivo de esta herramienta es ofrecer un mayor nivel de privacidad.

La app confirmó la incorporación de nombres de usuario para identificar las cuentas sin necesidad de compartir el número de teléfono . La función todavía no está habilitada para todos los usuarios, aunque Meta ya inició el proceso de reserva de usernames para que cada persona pueda elegir el suyo antes del lanzamiento oficial.

La novedad representa un cambio profundo en el funcionamiento del servicio de mensajería , que durante más de 15 años utilizó el número telefónico como único identificador de cada cuenta.

Con esta actualización, la plataforma adoptará un sistema similar al de redes sociales como Instagram, donde cada usuario puede ser encontrado mediante un nombre único.

WhatsApp 1.jpg La nueva función de WhatsApp busca reforzar la privacidad y permitirá identificar las cuentas mediante un nombre de usuario único.

Cuando la función quede disponible, será posible iniciar conversaciones con personas nuevas sin revelar el número de teléfono, una opción especialmente útil para grupos, actividades laborales, estudios o contactos ocasionales.

El nombre de usuario en WhatsApp es un identificador único que comienza con el símbolo @, como @ejemplo123. Su finalidad principal es ofrecer una alternativa al tradicional número de teléfono para identificar y contactar a los usuarios

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Aunque los nombres de usuario de WhatsApp todavía no pueden utilizarse para enviar mensajes o realizar llamadas, Meta ya habilitó la etapa de reservas de manera gradual.

La compañía explicó que el despliegue no llegará al mismo tiempo para todos los usuarios. Por ese motivo, quienes todavía no encuentren la opción disponible pueden actualizar la aplicación y revisar nuevamente en los próximos días.

El proceso para reservar un nombre de usuario es opcional y está disponible antes de que la función se active de forma general. WhatsApp recomienda mantener la aplicación actualizada para acceder a las novedades tan pronto como estén disponibles.

El paso a paso para comprobar si la reserva ya está habilitada:

es necesario ingresar en Ajustes.

luego acceder a Cuenta.

seleccionar la opción Nombre de usuario.

Desde allí, la aplicación permite verificar si el nombre elegido está disponible o utilizar el mismo identificador asociado a Instagram o Facebook. Además, incorpora un generador automático que propone distintas alternativas cuando el nombre deseado ya fue registrado.

Meta explicó que decidió abrir la reserva antes del lanzamiento debido a la enorme cantidad de usuarios que utilizan el servicio. La empresa señaló que, con más de 3.000 millones de cuentas activas, muchas personas comparten nombres y apellidos similares, por lo que la reserva anticipada busca brindar igualdad de oportunidades para elegir un identificador.

Para qué servirán los nombres de usuario

Cuando el sistema entre en funcionamiento, los usuarios podrán utilizar un nombre personalizado en lugar del número telefónico para establecer el primer contacto con otras personas. Eso permitirá buscar usuarios mediante ese identificador, iniciar conversaciones, realizar llamadas de voz o videollamadas y compartir el perfil sin necesidad de revelar información personal.

Whatsapp genérica

Meta explicó que esta herramienta fue diseñada para situaciones cotidianas en las que muchas personas prefieren mantener reservado su número de teléfono.

La compañía ejemplificó que puede resultar útil cuando alguien conoce a otra persona durante un curso, un evento, una actividad deportiva o al incorporarse a un grupo de vecinos. En esos casos será posible conversar mediante el nombre de usuario sin entregar el número personal.

La misma lógica se aplicará en grupos de padres, organizaciones, clubes o cualquier espacio donde resulte conveniente mantener una primera comunicación sin exponer otros datos de contacto.