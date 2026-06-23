Caída global de Meta: reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Este martes por la tarde, las redes se inundaron de reclamos por parte de miles de usuarios. Desde la empresa no emitieron un comunicado.

El apagón afecta a usuarios de todo el mundo.

Las aplicaciones de Meta registran una caída a nivel global que afecta el funcionamiento de Facebook, Instagram y WhatsApp , tres de las plataformas más utilizadas para la comunicación personal, laboral y comercial.

Los inconvenientes comenzaron a ser reportados este martes alrededor de las 18.30 , cuando usuarios de distintos países advirtieron problemas para acceder a los servicios y utilizar funciones habituales de las aplicaciones.

La interrupción generó una rápida ola de reclamos en otras redes sociales y plataformas de monitoreo, donde miles de personas intentaron confirmar si las fallas respondían a problemas individuales o a una caída generalizada del sistema.

De acuerdo a la información proporcionada, no es la primera caída de Meta en lo que va de junio.

fallo meta facebook instagram La caída de los servicios de Meta se convirtió rápidamente en tendencia, donde usuarios comenzaron a compartir capturas, quejas y mensajes.

Qué problemas presentan Facebook, Instagram y WhatsApp

De acuerdo con los reportes realizados por los usuarios, las fallas se manifiestan de manera diferente según la plataforma.

En Instagram, los principales inconvenientes están relacionados con la carga del feed de noticias y la imposibilidad de visualizar o publicar historias.

Por su parte, en Facebook se registran demoras e inconvenientes para iniciar sesión en las cuentas, una de las fallas más repetidas por los usuarios.

En tanto, WhatsApp presenta problemas críticos en el envío y la recepción de mensajes, afectando una de las funciones esenciales de la aplicación de mensajería.

La caída genera complicaciones tanto para usuarios particulares como para empresas, comercios y emprendedores que utilizan estas herramientas para atender consultas, concretar ventas o mantener contacto con clientes.

Instagram.png Twitter anunció que empezará a probar una nueva herramienta para compartir sus tweets de forma visual en las historias de Instragram,

Sin comunicados de Meta

A pesar de que los reportes se multiplicaron en pocos minutos y la caída tiene alcance global, la compañía Meta todavía no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se informó cuál es el origen técnico del problema ni cuántas cuentas resultaron afectadas por la interrupción del servicio.

Tampoco existe una estimación oficial sobre cuándo podrían normalizarse las plataformas.

La falta de información genera incertidumbre entre los usuarios, mientras continúan las dificultades para acceder a las aplicaciones y utilizar sus principales funciones.