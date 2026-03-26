Meta y Google tendrán que pagarle millones a una joven por su adicción a las redes sociales

La denuncia fue realizada por una joven de 20 años contra las empresas responsables de Instagram y YouTube. Cuánto deberán pagarle.

La condena contra Meta marca un precedente clave y puede impulsar nuevas demandas contra empresas tecnológicas por sus redes sociales.

En un fallo inédito, dos gigantes tecnológicos como Meta y Google deberán indemnizar a una joven que denunció que su uso intensivo de redes sociales le provocó problemas de salud mental. El caso pone bajo la lupa el diseño de estas aplicaciones y su impacto en usuarios menores de edad.

La resolución se conoció tras varios días de deliberación en un tribunal de Los Ángeles. Allí, los jurados concluyeron que las plataformas no solo fallaron en advertir posibles riesgos, s ino que además incorporaron herramientas que pueden fomentar conductas adictivas.

El fallo marca un antecedente relevante en un escenario donde se acumulan miles de demandas similares.

El jurado determinó que las empresas responsables de Instagram y YouTube deben pagar una indemnización a la demandante, una joven de 20 años. La decisión se tomó por mayoría y establece que ambas compañías actuaron con negligencia en el diseño y funcionamiento de sus plataformas.

meta El fallo judicial consideró responsable a Meta por el diseño de sus plataformas y su impacto en la salud mental de usuarios jóvenes.

En concreto, la empresa dueña de Instagram deberá pagar USD 4,2 millones, mientras que la compañía vinculada a YouTube deberá abonar USD 1,8 millones. Parte del dinero se destinará a cubrir tratamientos y pérdidas personales, mientras que otra porción corresponde a daños punitivos, una figura que busca sancionar conductas empresariales.

El caso se considera el primero de este tipo que llega a juicio. Por eso, especialistas advierten que puede desencadenar una ola de litigios. En distintos estados ya existen reclamos impulsados por familias que vinculan el uso de redes sociales con ansiedad, depresión e incluso suicidios en jóvenes.

La decisión judicial también podría acelerar negociaciones para acuerdos más amplios, en una dinámica que recuerda a conflictos anteriores con industrias como el tabaco o los opioides.

El eje del debate: la “adicción por diseño”

Durante el juicio, el foco no estuvo puesto en los contenidos publicados por los usuarios, sino en el funcionamiento interno de las plataformas. Los abogados de la demandante sostuvieron que ciertas herramientas están pensadas para retener la atención y generar dependencia.

Entre los elementos cuestionados aparecen las notificaciones constantes, los sistemas de “me gusta”, el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos y los filtros que alteran la apariencia. Según la acusación, estas funciones no son neutrales, sino que forman parte de una lógica orientada a maximizar el tiempo de uso.

El concepto central que surgió en el proceso fue el de “adicción por diseño”, una idea que plantea que las plataformas operan de manera similar a mecanismos de recompensa. Cada interacción puede generar estímulos en el cerebro que incentivan a seguir conectados.

Zuckerberg meta IA

Testigos expertos en salud mental explicaron que los adolescentes son especialmente vulnerables a este tipo de dinámicas, ya que su desarrollo cognitivo todavía está en curso. En ese marco, el jurado entendió que las empresas debieron prever ese riesgo y actuar en consecuencia.

La defensa de las empresas y lo que viene

Las compañías involucradas rechazaron el fallo y anticiparon que avanzarán con apelaciones. Sus representantes argumentaron que el caso presenta una visión distorsionada del funcionamiento de las plataformas y remarcaron que existen múltiples factores que pueden influir en la salud mental de una persona.

Durante el juicio, la defensa señaló que la joven atravesaba otras situaciones personales complejas, como conflictos familiares y dificultades en la escuela. También destacó que informes médicos no confirmaban una adicción directa a las redes sociales.

Además, Google y Meta insistieron en que sus servicios también pueden tener usos positivos, como facilitar la expresión personal o el acceso a contenidos útiles. En el caso de YouTube, se remarcó que se trata de una plataforma de video y no de una red social en sentido estricto.