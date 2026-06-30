Neuquén tendrá un nuevo Código de Convivencia

Este jueves en una nueva sesión del Concejo Deliberante se dará tratamiento al proyecto que incorporará trámites digitales, sanciones y más herramientas.

De aprobarse en la sesión de este jueves, el código podría comenzar a regir desde julio.

La ciudad de Neuquén está un paso más cerca de contar con un nuevo Código de Convivencia , una reforma integral que reemplazará al actual Código Contravencional y que incorpora herramientas digitales, nuevas figuras vinculadas al cuidado del ambiente y los espacios públicos.

Además, el texto suma un enfoque centrado en la reparación y la convivencia ciudadana.

Este martes, el proyecto obtuvo despacho favorable de la comisión de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos.

De esta manera, quedó habilitado para ser tratado en la próxima Sesión Ordinaria del jueves 2 de julio. Si avanza en el recinto, el nuevo cuerpo normativo podría quedar aprobado durante el mismo mes.

El Concejo Deliberante volvió al trabajo en Neuquén.

"Buscamos fortalecer la convivencia ciudadana"

La presidenta de la comisión de Legislación, María Victoria Fernández (MPN), destacó que el despacho fue el resultado de más de un año de trabajo junto a distintas áreas municipales, los juzgados y representantes de la sociedad civil.

"Finalmente logramos avanzar en un despacho que tuvo un amplio acompañamiento", señaló la concejal en diálogo con Canal 7, quien explicó que el nuevo texto deja atrás el concepto tradicional de Código de Faltas para transformarse en un Código de Convivencia.

"Nos parece más correcto denominarlo Código de Convivencia porque precisamente lo que buscamos con este cuerpo normativo es mejorar y fortalecer la convivencia ciudadana", sostuvo. "Nos parece más correcto denominarlo Código de Convivencia porque precisamente lo que buscamos con este cuerpo normativo es mejorar y fortalecer la convivencia ciudadana", sostuvo.

Fernández recordó que el actual Código Contravencional tiene muchos años de vigencia y que ya no responde a las necesidades de una ciudad que cambió profundamente. "El código que tenemos actualmente no representaba ni era funcional a la dinámica que hoy tiene la ciudad de Neuquén y los tiempos actuales", afirmó.

concejala Victoria Fernández MPN

Un código más accesible y con herramientas digitales

Uno de los principales cambios que incorpora la iniciativa es la simplificación del acceso a la Justicia Contravencional. Según explicó Fernández, el objetivo fue redactar un texto mucho más claro para que cualquier vecino pueda comprenderlo y utilizarlo sin necesidad de conocimientos jurídicos.

"La justicia contravencional no requiere patrocinio letrado, por eso la claridad en la redacción es fundamental. Es un código mucho más accesible para todos", explicó.

Otra de las novedades es la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los procedimientos administrativos. Actualmente, quienes deben realizar un trámite ante los juzgados contravencionales deben hacerlo de manera presencial.

Con la reforma, será posible realizar descargos, presentaciones y otros trámites mediante plataformas digitales, reduciendo tiempos y facilitando el acceso al sistema. Para Fernández, esta actualización era indispensable porque "hoy sabemos que muchas cuestiones se resuelven a través de medios digitales".

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Más protección para el ambiente y los espacios públicos

La reforma también incorpora nuevas figuras vinculadas con el cuidado ambiental, uno de los ejes que, según Fernández, no tenía suficiente desarrollo dentro del código vigente.

La edil explicó que el proyecto pone especial atención en la protección del ambiente y en la preservación de los espacios públicos, dos aspectos que adquirieron mayor relevancia con el crecimiento de la ciudad.

Además, el nuevo Código de Convivencia amplía el abanico de sanciones disponibles para los jueces.

Mientras que la normativa actual prioriza las multas económicas, la propuesta incorpora herramientas orientadas a la reparación del daño, la reeducación y la restauración, buscando que las sanciones tengan un impacto positivo sobre la convivencia entre los vecinos.

"Ampliamos las herramientas más allá de la sanción económica, apuntando a la reparación y a la reeducación, todo para fortalecer la convivencia", resumió Fernández. "Ampliamos las herramientas más allá de la sanción económica, apuntando a la reparación y a la reeducación, todo para fortalecer la convivencia", resumió Fernández.

sesión concejo deliberante de Neuquén

El proyecto será tratado en la próxima sesión

Desde el Concejo Deliberante de Neuquén informaron que el despacho fue firmado luego de una serie de reuniones técnicas en las que participaron distintas áreas municipales y organismos vinculados a la aplicación del régimen contravencional.

El trabajo conjunto permitió consensuar una propuesta que incorpora herramientas específicas para responder a las nuevas situaciones que atraviesa una ciudad en constante crecimiento, adaptando la normativa a los desafíos actuales.

Ahora el expediente será incorporado al temario de la sesión ordinaria del jueves 2 de julio, donde tomará estado parlamentario y comenzará su tratamiento legislativo.