Un petrolero sufrió un grave accidente en un yacimiento: se aplastó la mano y fue trasladado en vuelo sanitario

El trabajador resultó herido en la mano derecha durante tareas en un yacimiento y debió ser derivado de urgencia hacia Neuquén capital.

El helicóptero que trsaladó al petrolero desde Rincón de los Sauces.

Un operario petrolero sufrió este último lunes un aplastamiento en su mano derecha mientras realizaba tareas laborales en un yacimiento de Rincón de los Sauces, lo que motivó la activación de un vuelo sanitario para trasladarlo de urgencia hacia la ciudad de Neuquén.

Según pudo confirmar LM Neuquén , el aviso se recibió entre las 16 y las 17 horas de ayer. El trabajador se desempeña para una empresa contratada bajo el convenio de UOCRA , para la empresa Techint , firma que dispuso y costeó el traslado aéreo del operario hasta la capital provincial. Trabajaba en la zona de Los Toldos II Este, según pudo saberse.

Fuentes consultadas precisaron que, tal como ocurre habitualmente ante este tipo de emergencias, se montó un dispositivo preventivo de seguridad en tierra durante la operación.

PEtrolero traslado Rincon de los Sauces

Personal de Bomberos Voluntarios se hizo presente en el lugar de forma preventiva, dado el riesgo de incendio que implica la carga de combustible de la aeronave, mientras que Defensa Civil local también participó del operativo siguiendo el protocolo habitual para este tipo de derivaciones.

Estado de salud del petrolero: el vuelo sanitario

Cabe destacar que, al tratarse de un traslado gestionado directamente por la empresa privada, los organismos públicos locales no tuvieron intervención directa en la atención del operario ni en la coordinación del vuelo, limitándose a las tareas de seguridad y prevención en el operativo terrestre.

Hasta el momento no trascendió información adicional sobre el estado de salud del trabajador ni sobre las circunstancias exactas en que se produjo el accidente laboral.