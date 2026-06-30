Las recientes nevadas en San Martín de los Andes generaron el mejor clima para los preparativos de apertura para el próximo 8 de julio.

Video: el Cerro Chapelco ya está pintado de blanco y espera a miles de turistas para el inicio de la temporada

Video: el Cerro Chapelco ya está pintado de blanco y espera a miles de turistas para el inicio de la temporada

El cerro Chapelco en San Martín de los Andes ya está vestido de blanco y los videos de tal maravilla empezaron a circular para motivar a todos a visitarlos. Los trabajadores del centro de esquí continúan ultimando los detalles.

Este martes el pronóstico indica más nieve para la localidad cordillerana y con ella llegará la buena noticia tanto para la administración del cerro como para todos los turistas que ansían disfrutar del invierno.

La gran estrella de la temporada será la nueva Telecabina para 10 personas que unirá la Base con la cota 1600 en apenas cinco minutos, contando con una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora. Este nuevo medio de elevación permitirá reducir sustancialmente los tiempos de espera maximizando el disfrute en la montaña.

Llegaron la primeras nevadas al Cerro Chapelco antes de la temporada

Con la renovación del cerro llegó además el nuevo estacionamiento totalmente pavimentado y con mayor capacidad. Se duplicó la cantidad de vehículos que podrán estacionar con respecto a las temporadas anteriores. Una inversión muy demandada por los esquiadores que este año se hace realidad.

Para poder averiguar precios y horarios se puede ingresar a https://tienda.cerrochapelco.com.ar.

Tarifas

Esta temporada de invierno el pase para un esquiador de 6 a 69 años es de 160 mil pesos por día. Para los residentes de Neuquén y Río Negro el pase diario es de 120 mil pesos diarios.

Chapelco

El pase para los turistas que deseen solo subir al cerro para aprovechar la cafetería o simplemente la nieve como peatón es de 30 mil pesos por día.

Para acreditar la residencia local permanente, los esquiadores locales deberán cargar en la página el frente y el dorso del DNI vigente de todos los residentes que figuren en la solicitud, los cuales debían tener 6 meses de vigencia al momento en que realizaste la compra.

Chapelco Resumen de Obras

Una vez aprobada la solicitud van a recibir una confirmación y luego podrán retirar el pase de forma presencial presentando el DNI del titular y la tarjeta con la que realizaron la compra. También deberan presentar el DNI de todos los residentes adicionales incluidos en la solicitud.

Renovación

Algo nuevo que llega a la Argentina de la mano de Chapelco son los SMART LOCKERS, donde los clientes podrán adquirir vía web por una determinada cantidad de días espacio de guardado para sus equipos en el mismo centro de esquí, al cual podrán acceder con la misma tarjeta del pase en un edificio especialmente construido para este servicio.

Además, habrá nuevos servicios como un Rental en la Base totalmente renovado con más de 2.000 equipos a estrenar, el Restaurante “La Base” con nuevo diseño y nuevo concepto gastronómico, una cafetería con productos artesanales, local exclusivo para Escuela, el histórico y tradicional punto de venta de pochoclos y otras novedades que ponen a Chapelco al nivel de los mejores centros de esquí del mundo.

Cerro Chapelco (2)

La cota 1600 también es parte de esta renovación y tendrá un nuevo centro comercial con servicios de cafetería, kiosko, lockers inteligentes para mochilas, oficina de ventas de Escuela, servicio de fotografía y más.

En la montaña se hizo un gran trabajo en pistas y esta temporada ya se podrán apreciar los nuevos cañones de nieve desde cota 1400 hasta la base, continuando con la renovación y modernización de infraestructura iniciada en 2025.