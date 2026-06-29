Choque entre una moto y una camioneta: quién era el joven fallecido y cómo avanza la investigación

La fiscalía ordenó distintas pericias para reconstruir el siniestro ocurrido sobre la Ruta 6. La conductora del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

El joven fallecido en el choque entre una moto y una camioneta en Rincón de los Sauces.

La Justicia avanza con la investigación del choque entre una motocicleta y una camioneta que terminó con la muerte de un joven de 29 años en Rincón de los Sauces . El siniestro ocurrió durante la noche del viernes, en la intersección de la Ruta Provincial 6 y la calle San Martín.

La fiscalía busca establecer con precisión cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias previas al impacto. Para eso, se ordenaron estudios sobre los vehículos, un análisis accidentológico y el relevamiento de posibles registros de cámaras de seguridad.

En paralelo, se confirmó que la conductora de la Ford EcoSport involucrada fue sometida al correspondiente test de alcoholemia . El resultado fue negativo. La mujer viajaba acompañada por una menor de edad y no habría sufrido heridas de consideración.

La víctima fue identificada como Matías Antonio Yánes, de 29 años. De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, la causa de su muerte fue un shock hipovolémico, un cuadro grave provocado por una importante pérdida de sangre.

Matias Yanes (1)

Las pericias que ordenó la fiscalía

La causa quedó a cargo de la fiscal Rocío Rivero, quien solicitó una pericia accidentológica para reconstruir la mecánica del choque. También pidió una pericia mecánica sobre los vehículos, el relevamiento de cámaras ubicadas en la zona y la declaración de posibles testigos.

Estas medidas serán claves para determinar la velocidad a la que circulaban ambos rodados, sus trayectorias y el punto exacto del impacto. Además, permitirán establecer si existió alguna falla mecánica o si otros factores pudieron influir en el desenlace.

El choque ocurrió cuando la Ford EcoSport gris circulaba por la Ruta 6 en sentido sur-norte. Según la reconstrucción preliminar, la conductora inició un giro hacia la izquierda para ingresar a la calle San Martín y, en ese momento, se produjo la colisión con la motocicleta, que avanzaba en sentido contrario.

choque fatal ruta 6 El motociclista falleció producto de las graves lesiones que sufrió en el incidente vial.

El comisario Félix Caporaso había explicado a LM Neuquén que el impacto fue casi frontal. La principal hipótesis señala que la camioneta comenzó la maniobra de giro y quedó sobre la línea de circulación de la moto.

Como consecuencia del violento golpe, el motociclista salió despedido y cayó sobre la calzada. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y lo trasladó al hospital de Rincón de los Sauces debido a la gravedad de las lesiones.

No pudo ser trasladado a Neuquén capital

Después de recibir las primeras atenciones, el joven fue derivado a la Clínica Privada de Maternidad de la localidad. Debido a su delicado estado de salud, los médicos evaluaron trasladarlo a un centro de mayor complejidad en Neuquén capital.

Sin embargo, su cuadro empeoró y el traslado no llegó a concretarse. Horas después del choque, se confirmó su fallecimiento.

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La violencia del impacto también provocó importantes daños materiales en la Ford EcoSport, principalmente en la parte delantera. La motocicleta quedó seriamente afectada tras la colisión.

Personal policial y de Criminalística trabajó en la intersección para preservar la escena y reunir elementos de interés. La investigación continuará con el análisis de las pericias, las imágenes que puedan obtenerse y los testimonios de personas que hayan presenciado el accidente o los momentos previos.