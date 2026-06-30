Requisa de rutina en una comisaría terminó en el secuestro de marihuana, pastillas y alcohol

Al menos dos internos fueron imputados tras el hallazgo. Ocurrió en la comisaría 46° Los Alamos.

El personal de la Comisaría 46 comprobó que la mujer llevaba la droga oculta en su ropa.

Una requisa de rutina realizada en la Alcaldía de la Comisaría 46° Los Álamos de Plottier permitió detectar y secuestrar distintos elementos prohibidos que se encontraban ocultos en varias celdas del establecimiento. Entre lo incautado había envoltorios con marihuana, comprimidos cuyo origen todavía no pudo ser determinado y presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial como parte de los controles periódicos que se realizan dentro de las unidades de detención con el objetivo de garantizar la seguridad interna y prevenir el ingreso o la permanencia de sustancias y objetos no autorizados.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía del Neuquén , durante la inspección los efectivos encontraron distintos envoltorios que contenían una sustancia vegetal, además de varios comprimidos y recipientes con presuntas bebidas alcohólicas elaboradas de manera casera, todos ellos escondidos en diferentes sectores de las celdas.

Tras el hallazgo, intervino el Departamento Antinarcóticos para realizar las pruebas correspondientes sobre la sustancia vegetal secuestrada. Los análisis confirmaron que se trataba de cannabis sativa (marihuana).

Requisa comisaria 46

La cantidad fue reducida, pero incurrió en una grave sanción

Si bien desde la fuerza indicaron que la cantidad de droga incautada era reducida, remarcaron que la tenencia de estupefacientes dentro de un establecimiento de detención constituye una infracción de gravedad, por lo que el procedimiento derivó en actuaciones judiciales.

Como consecuencia del operativo, dos internos fueron imputados por la presunta infracción a la Ley Nacional N.° 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes. Además de la causa judicial, ambos también deberán afrontar las sanciones disciplinarias previstas por la normativa penitenciaria vigente debido a la presencia de elementos prohibidos en el lugar de detención.

No se sabe de dónde salieron las pastillas

En cuanto a los comprimidos encontrados durante la requisa, se informó que eran de origen no determinado, por lo que quedaron secuestrados para continuar con las actuaciones correspondientes y establecer su procedencia y características.

Por otra parte, también fueron retiradas de las celdas las presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera, cuya presencia está expresamente prohibida dentro de las unidades de alojamiento de personas privadas de la libertad.

El procedimiento concluyó sin incidentes. Según indicó el comunicado de prensa de la Policía del Neuquén, el operativo permitió retirar de circulación sustancias y elementos prohibidos, fortaleciendo las medidas de seguridad, control y prevención dentro de la Alcaldía de la Comisaría 46° Los Álamos.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de inspecciones forman parte de los controles habituales que se realizan en los establecimientos de detención para preservar el orden interno y detectar cualquier elemento cuya tenencia esté prohibida por la normativa vigente.