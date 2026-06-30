La aparición de un jabalí en pleno centro encendió las alarmas de los vecinos de Junín de los Andes

El animal fue registrado durante la noche del martes en la localidad cordillerana. Se trata de la tercera aparición registrada en la zona.

Se trata del tercer avistamiento de este animal en la localidad.

La presencia de un jabalí en Junín de los Andes volvió a generar preocupación entre los vecinos. Durante la noche del martes, un ejemplar fue registrado en videos por los residentes mientras recorría las calles cercanas al centro.

Se trata del tercer avistamiento de un animal de este tipo en la localidad cordillerana en poco tiempo.

Las imágenes reavivaron el debate sobre el avance de esta especie exótica invasora hacia sectores habitados.

Aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas ni incidentes, las autoridades insistieron en que es fundamental evitar cualquier tipo de acercamiento y dar aviso si el animal permanece dentro del ejido urbano.

jabali suelto en junin de los andes (1)

Por qué se producen este tipo de avistamientos

El jabalí, cuyo nombre científico es Sus scrofa, es una especie exótica invasora ampliamente distribuida en la Patagonia. Si bien históricamente habitó ambientes rurales y boscosos, durante los últimos años comenzó a ser cada vez más frecuente su presencia en localidades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Bariloche.

Especialistas explican que uno de los principales motivos es el invierno. Las nevadas y las bajas temperaturas reducen la disponibilidad de alimento en los sectores altos de la cordillera, obligando a estos animales a desplazarse hacia zonas más bajas.

Al ser un animal omnívoro y oportunista, el jabalí encuentra en las áreas urbanas una fuente sencilla de comida. Los residuos domiciliarios, composteras, jardines y restos de alimentos actúan como un fuerte atractivo que favorece su acercamiento.

Además, el crecimiento urbano sobre antiguos sectores de bosque generó corredores naturales —como arroyos, baldíos y senderos— que los animales utilizan para ingresar a las ciudades con mayor facilidad.

Reel Alerta en Junin de los Andes por un jabalí suelto

Una especie invasora

La presencia de jabalíes en sectores urbanos no solo preocupa por la posibilidad de un encuentro con personas, sino también por el impacto ambiental que provoca la especie.

Estos animales remueven grandes extensiones de suelo en busca de raíces y alimento, alterando la vegetación nativa y afectando jardines, espacios verdes y áreas naturales.

Otro de los riesgos más importantes está relacionado con las mascotas. Los jabalíes poseen una contextura robusta y colmillos muy filosos. Si un perro intenta perseguirlos o acorralarlos, la respuesta defensiva del animal puede provocar heridas graves e incluso la muerte del animal doméstico.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan extremar los cuidados cuando se detecta su presencia en barrios o espacios públicos.

jabali suelto en junin de los andes

Qué hacer si aparece un jabalí

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante la aparición de este tipo de animales: