Emitieron la búsqueda de una mujer desaparecida en Balsa Las Perlas

Desde la policia informaron que se busca de forma intensa a una joven desde hace una semana.

Si bien una mujer desapareció en Balsa Las Perlas , es la Policía de la Provincia de Neuquén la que emitió un comunicado informando sobre su intensa búsqueda .

La joven mujer de 32 se encuentra desaparecida desde hace una semana. Es por eso que en las últimas horas, la Policía renovó el pedido a la comunidad sobre cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de la desaparecida.

La mujer, identificada como Dayana Stefani Gómez, está desaparecida desde aproximadamente las 19 del 23 de junio.

De acuerdo a la información suministrada, a partir de la radicación de la denuncia por su desaparición, Dayana es de nacionalidad argentina, de 1.64 metros de altura, de tez trigueña, cabellos lacios castaños y ojos marrones. Su contextura física es delgada.

Se desconoce cómo estaba vestida al momento de ausentarse como así tampoco si contaba con celular.

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Abte cualquier información que puedan aportar sobre su paradero comunicarse a la Unidad Fiscal de Homicidios o bien al teléfono 299-5368127.