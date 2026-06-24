Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Neuquén

Se trata de una persona de 28 años que se ausentó de su domicilio durante este miércoles.
Desde la Policía de la provincia de Neuquén emitieron un comunicado en el que informan a la comunidad sobre la búsqueda de una mujer que se encuentra desaparecida en esta ciudad.
El Departamento de Operaciones Policiales puntualizó que se busca a una joven mujer de 28 años identificada como Jimena Andrea Valdes, de nacionalidad argentina.
De acuerdo a la denuncia radicada este mismo 24 de junio en la Policía, la describieron como una mujer de 1.65 metros de altura, tez trigueña, cabellos largos lacios, ojos marrones y de una contextura física robusta.
Se desconoce si contaba con un celular al momento de su desaparición, así como tampoco de qué manera estaba vestida.
Ante cualquier información, se solicita a la comunidad que se comunique con el Juzgado de Familia S/DCIA PTA desaparición de persona o bien a la Unidad Policial Interviniente, que es DCAEyM - BAP, al teléfono (299)-4569787
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