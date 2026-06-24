Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Neuquén

Se trata de una persona de 28 años que se ausentó de su domicilio durante este miércoles.

Buscan a una mujer de 28 que se encuentra desaparecida.

Desde la Policía de la provincia de Neuquén emitieron un comunicado en el que informan a la comunidad sobre la búsqueda de una mujer que se encuentra desaparecida en esta ciudad.

El Departamento de Operaciones Policiales puntualizó que se busca a una joven mujer de 28 años identificada como Jimena Andrea Valdes, de nacionalidad argentina.

De acuerdo a la denuncia radicada este mismo 24 de junio en la Policía, la describieron como una mujer de 1.65 metros de altura, tez trigueña, cabellos largos lacios, ojos marrones y de una contextura física robusta.

Se desconoce si contaba con un celular al momento de su desaparición, así como tampoco de qué manera estaba vestida.

Ante cualquier información, se solicita a la comunidad que se comunique con el Juzgado de Familia S/DCIA PTA desaparición de persona o bien a la Unidad Policial Interviniente, que es DCAEyM - BAP, al teléfono (299)-4569787