Una concejal de Neuquén propone medidas urgentes tras los reiterados vuelcos en Alta Barda

El proyecto busca mejorar la seguridad vial en la zona de los puentes que conectan Alta Barda, Copol, Terrazas y 14 de Octubre. Reclaman una posta de tránsito y mayor señalización.

El vuelco se registró ayer y reavivo un reclamo histórico.

Los reiterados accidentes de tránsito registrados en los puentes que conectan distintos barrios del norte de la ciudad volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Neuquén .

Tras un nuevo vuelco ocurrido este martes en uno de los accesos entre Alta Barda y Copol, Valeria Todero, concejal de la Coalición Cívica - ARI , reiteró su pedido de medidas urgentes tras el proyecto que impulsa en el organismo.

La iniciativa de Todero surge luego de varios reclamos de los vecinos de los barrios Terrazas del Neuquén, Copol, Alta Barda, Salud Pública y 14 de Octubre, sectores que utilizan diariamente estos puentes para trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad.

La edil explicó que hace aproximadamente 90 días elevó una nota al Ejecutivo municipal solicitando información y acciones concretas sobre la problemática, aunque aseguró que todavía no recibió respuestas.

"Lo que me preocupa es la seguridad de la gente, pero también la normalización de algo que no está bien. No es normal ver autos colgados en los puentes", sostuvo en diálogo con Canal 7.

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Cuáles son los pedidos

Entre las medidas propuestas figura la instalación de una posta de tránsito permanente en el sector para ordenar la circulación vehicular, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

Según explicó la concejal, el objetivo es contar con presencia preventiva mientras se evalúan soluciones de infraestructura de mayor alcance.

"Pedí que haya al menos una posta de tránsito para mejorar el flujo vehicular y sobre todo en las horas pico. También que se analicen posibles mejoras mediante cartelería y señalización que ayuden a prevenir accidentes", indicó.

La representante señaló que cualquier modificación estructural demandará tiempo, por lo que considera necesario implementar medidas inmediatas para reducir los riesgos.

Además, cuestionó la falta de respuestas oficiales sobre una problemática que, según afirmó, se repite con frecuencia.

"Veo que no se toman decisiones al respecto y por eso digo que se está naturalizando un hecho que no está bien. Ver autos volcados en los puentes continuamente es algo que al menos debería llamar la atención", expresó.

Captura Valeria Todero.jpg

El antecedente más reciente

El reclamo volvió a cobrar fuerza luego del accidente registrado este martes alrededor de las 9 de la mañana en uno de los puentes que une los barrios Alta Barda y Copol.

Según informó este medio, una mujer que conducía un Volkswagen Suran gris perdió momentáneamente la visión debido al encandilamiento provocado por el sol y terminó impactando contra una de las paredes laterales del puente.

Tras la colisión, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales.

auto colgado puente alta barda neuquen Policía de la provincia de Neuquén.

De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, la conductora circulaba en dirección hacia Alta Barda cuando chocó contra la baranda de hormigón que separa la calzada de la senda peatonal.

Afortunadamente, una ambulancia del SIEN que transitaba por el sector asistió rápidamente a la mujer, quien sufrió heridas leves y algunas raspaduras producto de la rotura de los vidrios.

Posteriormente intervino personal policial, que colaboró para reincorporar el vehículo sobre sus ruedas. Sin embargo, debido a los daños sufridos en la carrocería, la dirección y el tren delantero, fue necesario solicitar una grúa para retirarlo del lugar.