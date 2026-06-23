El gobernador Figueroa defendió las empresas públicas y destacó que el EPAS tiene 18 obras en marcha

El mandatario acompañó la reapertura del SUM del Ente. Además, resaltó las inversiones históricas en agua y saneamiento que se ejecutan en Neuquén.

Este martes, el gobernador Rolando Figueroa participó de la reinauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Durante su participación, aprovechó la ocasión para reivindicar el rol de las empresas estatales en Neuquén y remarcó que deben estar orientadas a la eficiencia y la mejora constante de los servicios.

Durante el acto, realizado junto a trabajadores del organismo, destacó el modelo de gestión neuquino y recordó que la provincia cuenta con empresas públicas vinculadas a sectores estratégicos como la energía, el agua, el gas y los hidrocarburos.

"Existe una forma de gestionar el Estado que nos permite tener empresas públicas de gas y petróleo, de agua, de energía, un banco con mayoría estatal y una caja de jubilaciones estatal", sostuvo.

Y agregó una de las definiciones más fuertes de su discurso: "Creo en las empresas públicas, pero creo en las empresas públicas eficientes".

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Figueroa destacó las inversiones en agua y saneamiento

Durante su intervención, Figueroa aseguró que el Gobierno provincial tomó la decisión de priorizar las inversiones vinculadas al agua y al saneamiento, con obras distribuidas en distintas localidades neuquinas.

"Tenemos la decisión política de invertir en mejorar la gestión del agua y estamos tomando decisiones importantes, con 18 obras en marcha; nunca antes se vio esto", afirmó.

Entre los proyectos mencionados figuran la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala, obras para la reutilización de agua y distintos trabajos destinados a ampliar la provisión del servicio en diversas localidades de la provincia.

El mandatario explicó que para sostener estas inversiones fue necesario optimizar la administración estatal y adoptar medidas que permitan fortalecer los recursos destinados a infraestructura.

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En ese sentido, destacó la decisión de actualizar el cobro por el uso del agua a las empresas petroleras y el trabajo conjunto con los municipios para adecuar las tarifas mediante el denominado pacto de gobernanza.

"Eso nos permitió avanzar de otra manera y generar la inversión de infraestructura necesaria", indicó.

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El EPAS busca mejorar el servicio y jerarquizar a sus trabajadores

Por su parte, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que la recuperación del SUM forma parte de una estrategia más amplia que se apoya en tres ejes fundamentales.

El primero está relacionado con las inversiones en infraestructura. "Se vienen desarrollando las inversiones más importantes de la historia en agua y saneamiento, consolidándolo con 18 obras de infraestructura de saneamiento global", afirmó.

El segundo eje apunta a la valorización del recurso humano. "Buscamos valorizar y jerarquizar al personal", señaló.

Mientras que el tercero se vincula con la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio. "Si los ciudadanos no perciben una buena calidad de servicio, podemos invertir mucho y tener al personal muy bien, pero todos trabajamos para que la sociedad lo vea mejor", sostuvo.

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En tanto, el presidente del EPAS, Emilio Molina, agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó especialmente el trabajo realizado por el área de Servicios Generales del organismo, que tuvo a cargo la recuperación integral del espacio.

Cómo fueron las obras de recuperación del SUM del EPAS

El Salón de Usos Múltiples permaneció cerrado desde diciembre de 2024 debido a problemas estructurales y de seguridad que impedían su utilización.

Las tareas de reacondicionamiento incluyeron la renovación completa del tendido eléctrico, que presentaba cortocircuitos y sobrecargas, además de la instalación de nueva iluminación interior y exterior.

También se realizaron trabajos en la cocina, con la incorporación de mobiliario nuevo, reparación de calefactores y renovación del piso. A esto se sumaron nuevas parrillas, la automatización del suministro de agua, mejoras en las conexiones de agua y cloacas, y trabajos de parquización en el predio.

Con estas obras, el espacio volvió a quedar habilitado para reuniones, capacitaciones y actividades destinadas a los trabajadores del organismo provincial.