Se reanuda la mesa salarial: ATE adelantó lo que pedirá al gobierno de Rolando Figueroa

Este martes el gremio estatal le elevará una nota al Ejecutivo provincial para que se lo convoque de manera oficial.

Los gremios estatales de la provincia de Neuquén esperan una convocatoria de parte del gobierno de Rolando Figueroa para sentarse a negociar la pauta salarial del segundo semestre del año .

Desde ATE , su secretario general, Carlos Quintriqueo , informó que este martes le enviarán una nota al Ejecutivo provincial, solicitando la conformación de esa mesa paritaria, en donde el sindicato ya tiene definido un esquema de lo que pretende.

“Este martes vamos a presentar el escrito al gobierno de la provincia”, señaló a LM Neuquén , Quintriqueo, quien adelantó lo que su gremio solicitará a los representantes del Ejecutivo: “Queremos algo más que el IPC y el bono. Pretendemos ver cómo se puede compensar con algo que quede en el salario y sea permanente”.

SFP Carlos Quintriqueo candidato a senador (9) El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Sebastián Fariña Petersen

El dirigente de ATE explicó que “aparte del IPC, debemos ver qué se inyecta para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario por efecto de otros aumentos, como servicios. Puede ser de diferente manera, una que analizamos es adicionales al básico”.

Además, indicó que pedirán una recomposición también para los trabajadores municipales, a excepción de Neuquén capital, Zapala y Cutral Co, localidades que tienen sus propios sindicatos que los representan. “Ahí hay que buscar una recomposición más grande porque los salarios son muy bajos. Será una negociación paralela”, advirtió Quintriqueo.

El acuerdo vigente

Los gremios estatales cuentan con un acuerdo de actualizaciones salariales trimestrales de manera automática, que se basan en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina.

Al final de cada trimestre se calcula la variación de precios en base a las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en los salarios que se depositan en el último mes del trimestre.

Los estatales neuquinos ya recibieron el primer incremento salarial del año (además de un bono) con los sueldos de abril, producto del cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo), mientras que con el de julio percibirán un incremento salarial por tercera vez en este 2026, a partir del resultado inflacionario de abril, mayo y junio.

jorge tobares

Con esta misma fórmula, de mantenerse el acuerdo para el segundo semestre (como cerró el gremio docente ATEN), el siguiente aumento salarial se concretará con los salarios de octubre, donde los trabajadores estatales recibirán una suba en base a los datos de inflación del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y el último se cancelará tomando el cálculo de octubre, noviembre y diciembre.

ATE piensa este esquema como base pero a eso pretende agregar, junto con el cobro de un bono, algún otro mecanismo de recomposición. Respecto a lo primero, se especula que la renovación de la actualización por IPC es lo que el gobierno de la provincia ofrecerá para cerrar la paritaria del segundo semestre, mientras que lo otro, seguramente, entrará entre los temas a ser negociados.