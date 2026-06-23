El invierno no da tregua en Neuquén: cuándo llegan el viento y el frío

El invierno comenzó a mostrar sus garras más afiladas en la Patagonia norte. Los vecinos de Neuquén capital y de las localidades aledañas deberán ajustar los abrigos y asegurar los elementos sueltos, ya que se consolidó el ingreso de una masa de aire frío proveniente del oeste que traerá períodos ventosos de intensidad moderada a regular, junto con una marcada variabilidad en la nubosidad.

Según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), el clima regional combinará jornadas de ráfagas intensas con madrugadas heladas .

El panorama meteorológico para los próximos días anticipa un sube y baja térmico que obligará a tomar recaudos tanto en la vía pública como en el hogar. Si bien se prevé un leve ascenso en las temperaturas máximas diurnas, las heladas nocturnas serán rigurosas, convirtiéndose en el fenómeno dominante de la semana antes de un nuevo desmejoramiento hacia el fin de semana.

El miércoles arranca con viento y termina con una noche polar

Para este miércoles 24 de junio, las condiciones climáticas exigirán máxima atención en el Alto Valle. Durante el día, el cielo se presentará mayormente despejado y la temperatura máxima alcanzará una marca de 14°C. Sin embargo, la calma será solo una ilusión: el viento soplará desde el sudoeste a una velocidad constante de 39 km/h, con ráfagas fuertes que alcanzarán los 64 km/h, lo que aumentará notablemente la sensación térmica invernal.

Debido a un frente polar, el frío llegó ayer con intensidad a la región patagónica. En Neuquén se vivió uno de los días más fríos. (Agustin Martinez) Hay una ola de frío polar en toda la provincia pero se necesitan ciertas condiciones para que caiga nieve en la ciudad.

Lo más crudo de la jornada llegará al ocultarse el sol. Para la noche del miércoles se espera que el cielo permanezca completamente despejado, una condición que favorecerá la pérdida de calor ambiental y desatará una helada histórica para esta altura del año. El termómetro se desplomará hasta los -4°C, consolidándose como la noche más fría de toda la semana. El viento disminuirá levemente a 28 km/h, manteniendo ráfagas de hasta 35 km/h también desde el sector sudoeste, configurando una madrugada verdaderamente gélida en la capital provincial.

Alivio temporario el jueves y el regreso del temporal el viernes

El jueves 25 de junio traerá una breve tregua en lo que respecta al viento, brindando un respiro a los neuquinos. Durante el día, el cielo pasará a estar cubierto y la temperatura máxima se ubicará en los 13°C. El viento rotará hacia el oeste y disminuirá drásticamente su intensidad, soplando a apenas 12 km/h con ráfagas máximas que no superarán los 17 km/h. Por la noche, el cielo estará mayormente cubierto y se reiterarán las condiciones de frío extremo con una mínima de -1°C, acompañada de vientos leves del sudeste a 15 km/h y ráfagas de 25 km/h.

Viento neuquén

No obstante, la tranquilidad durará muy poco en la región. El viernes 26 de junio el viento volverá a golpear con fuerza a la ciudad. En horario diurno, bajo un cielo mayormente cubierto, la máxima trepará hasta los 15°C, pero la jornada estará marcada por un nuevo temporal. El viento del sudoeste se incrementará a 47 km/h y las ráfagas volverán a trepar hasta el techo de los 64 km/h, replicando las condiciones severas vividas a mitad de semana. Hacia la noche del viernes, el cielo seguirá cubierto y la temperatura bajará a los 0°C, con vientos de 28 km/h y ráfagas de igual intensidad desde el sudoeste.

Qué pasará durante el fin de semana en Neuquén

Hacia los días de descanso, las condiciones meteorológicas mutarán de manera radical debido al ingreso de aire frío y húmedo sobre el territorio de la Patagonia norte. Este fenómeno garantizará jornadas muy grises, inestables y con temperaturas máximas en marcado descenso.

El detalle para el fin de semana según el pronóstico de la AIC:

Sábado 27 de junio: Durante el día, el cielo estará completamente cubierto y la temperatura máxima bajará notablemente a los 12°C. El viento soplará desde el sudeste a 24 km/h con ráfagas de 31 km/h. Por la noche, el panorama se mantendrá mayormente cubierto con una mínima de 2°C bajo cero, vientos del sudeste a 21 km/h y ráfagas que alcanzarán los 37 km/h.

Domingo 28 de junio: El cierre del fin de semana será el día más frío en términos de marcas diurnas. En el día se prevé un cielo parcialmente nublado con apenas 10°C de temperatura máxima, acompañado de vientos del sudoeste a 15 km/h y ráfagas de 18 km/h. A la noche el cielo volverá a cubrirse por completo, registrando una temperatura mínima de -1°C, vientos del noroeste a 12 km/h y ráfagas de 20 km/h.

Ante este panorama de frío extremo y ráfagas que azotarán de forma intermitente a Neuquén capital, las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos en obras en construcción y patios, circular con mucha precaución por las rutas provinciales ante la posible formación de hielo y verificar el correcto funcionamiento de los artefactos de calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.