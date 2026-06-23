San Martín de los Andes: se desató un incendio en una casa en plena montaña

Ocurrió en la tarde de este martes en el barrio Miralejos. ¿Cuál es la principal hipótesis del inicio del fuego?

Sorprendió el incendio de una vivienda que se encuentra en plena montaña, a unos 15 kilómetros del casco céntrico de San Martín de los Andes.

El punto de ignición tuvo lugar en una vivienda en la ladera de una montaña del barrio Miralejos adonde concurrieron cuatro dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

7Fueron alertados aproximadamente a las 17 de este martes y al llegar observaron que el humo salía desde un lateral y del techo de la vivienda, que se encuentra en altura.

Intervino personal de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo con apoyo de un dron térmico. Además, de personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y del SIEN.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder LM Neuquén, el incendio se habría iniciado por el tiraje de un tiro balanceado, que estaría aparentemente mal instalado. Al parecer, hacía pocos días que la vivienda contaba con el gas habilitado.

En principio, se supo que solo se registraron daños materiales y que el ocupante, al momento de comenzar el fuego, resultó ileso. Una de las paredes de la vivienda fue la más afectada de la vivienda de construcción en seco.

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Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un incendio confinado y se abocaron a tareas para sofocar el techo que había tomado temperatura.

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En paralelo, hubo otro incendio en Quila Quina, también se desarrolló en una vivienda. Razón por la cual los bomberos se encontraban combatiendo dos incendios en simultáneo y a varios kilómetros de distancia el uno del otro.

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Incendio destruyó un ex motel en Villa La Angostura

Hace apenas una semana, un voraz incendio consumió gran parte del ex motel Sasha de Villa La Angostura y dejó a varias familias sin sus pertenencias. El siniestro movilizó a casi todo el personal operativo de los Bomberos Voluntarios de la localidad, que trabajó durante horas para evitar que las llamas se propagaran a la totalidad del complejo.

El fuego se desató alrededor de las 21.20 en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2112,50, en el sector conocido como la curva de Vera, una zona de intenso tránsito en el acceso a la localidad cordillerana.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Wily Trujillo, explicó a LM Neuquén que la alerta llegó inicialmente a través de la Comisaría 28.

incendio Villa La Angostura motel Sasha

Ante la magnitud del hecho, las primeras unidades de ataque y abastecimiento partieron de inmediato hacia el lugar. Sin embargo, cuando arribaron, encontraron que el incendio ya se encontraba declarado.

"Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con apoyo del municipio", indicó.

Según explicó Trujillo, la estructura presentaba características que complicaron enormemente las tareas de extinción. El complejo estaba construido principalmente en madera y contaba con numerosos espacios que favorecieron la propagación de las llamas.

El foco principal se habría originado en la zona del hall central y alcanzó rápidamente una lavandería y una sala de máquinas. Desde allí, el fuego avanzó a través de sectores cubiertos y espacios ocultos hasta llegar a varias habitaciones.

"Hubo que trabajar mucho en la contención para evitar que siguiera avanzando hacia otros sectores. Lo principal fue tratar de impedir la propagación a las demás habitaciones", explicó.