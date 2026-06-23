Insólito: una mujer caminaba con una pistola en la cartera y terminó demorada

La situación ocurrió durante un operativo policial. La sospechosa intentó huir del control, pero fue atrapada.

Un insólito hecho ocurrió durante un procedimiento realizado por la policía de la provincia de Neuquén en la vía pública, cuando una mujer terminó demorada con un arma en el interior de su cartera.

La sospechosa intentó retirarse del lugar y terminó atrapada por las fuerzas de seguridad.

El episodio ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 18, en la ciudad de Centenario durante las tareas realizadas por efectivos de la División Motorizada.

En pleno operativo, en la intersección de las calles Perú y Estados Unidos, el personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo identificó a una pareja que se encontraba en la vía pública.

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Según informaron fuentes policiales, durante la intervención los efectivos advirtieron una actitud evasiva por parte de la mujer, quien intentó retirarse del lugar ante la presencia de los uniformados.

El acompañante advirtió que llevaba un arma

En medio del procedimiento, el hombre que se encontraba junto a la mujer manifestó a los policías que ella estaba nerviosa porque llevaba un arma de fuego entre sus pertenencias.

A partir de esa situación, los efectivos avanzaron con la identificación de la involucrada. De acuerdo con el informe policial, la mujer presentó resistencia, por lo que fue necesario aplicar la fuerza mínima e indispensable para garantizar la seguridad del procedimiento.

Durante la intervención, una cartera que llevaba la sospechosa cayó al suelo y los uniformados constataron que en su interior había un arma de fuego tipo pistola de color beige.

Frente al hallazgo, el arma fue secuestrada de manera preventiva y se dio intervención a las autoridades correspondientes.

Policia Neuquen Generica

Qué elementos fueron secuestrados

Además de la pistola, los efectivos procedieron al secuestro de la cartera donde se encontraba el arma.

En el operativo colaboraron también integrantes de la unidad de Bicipolicías, personal policial de apoyo y el Centro de Operaciones Policiales (COP), bajo la coordinación de las autoridades de la División Motorizada.

Finalizadas las actuaciones, tanto la mujer como el hombre que la acompañaba fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Allanamiento por drogas

Siete acusados y kioscos narcos clausurados tras allanamientos en Neuquén y Rincón

Siete personas fueron acusadas por integrar dos kioscos narcos que funcionaban en la ciudad de Neuquén y Rincón de los Sauces. Los allanamientos permitieron secuestrar cocaína, plantas y cogollos de cannabis, dinero en efectivo, celulares y elementos utilizados para fraccionar los estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron como parte de dos investigaciones encabezadas por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, junto con personal de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén.

Una de las investigaciones se concentró en una vivienda del barrio Gastronómico, en la capital neuquina, donde la fiscalía sostiene que dos hermanos vendían estupefacientes desde hacía, al menos, un mes.

Los acusados, identificados por sus iniciales como E.O.Z. y F.G.Z., habrían comercializado droga entre el 21 de mayo y el 19 de junio. Las operaciones se realizaban principalmente durante la tarde y los compradores pagaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

clausura de kiosco narco

Según la acusación presentada por Jávega, durante ese período los hermanos concretaron al menos 20 ventas.

Ambos fueron detenidos el viernes por la noche durante el allanamiento a la vivienda. En el lugar, la Policía secuestró nueve gramos de clorhidrato de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, cogollos, una balanza digital y recortes de nylon.

También fueron encontrados elementos utilizados para aumentar el volumen de la cocaína, teléfonos celulares y 265 mil pesos en efectivo. La fiscalía les atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes como coautores.

El juez de garantías Lucas Yancarelli ordenó que E.O.Z. permanezca cuatro meses con detención domiciliaria, monitoreo electrónico y controles policiales sorpresivos.

Para F.G.Z., en tanto, dispuso que se presente dos veces por semana ante la Justicia y le prohibió acercarse a la vivienda allanada. Además, fueron embargadas las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los dos acusados.