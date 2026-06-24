Neuquén es la cuarta provincia más exportadora del país y ya duplicó las ventas al exterior en lo que va del año

Registró un crecimiento del 103,5% en las exportaciones petroleras en los primeros cinco meses de 2026. El mapa nacional y la participación neuquina.

Neuquén se posicionó como la cuarta provincia más exportadora del país en 2025 y su participación en el comercio exterior argentino será aún mayor este año. Luego de haber registrado un crecimiento del 103,5% en las exportaciones petroleras en los primeros cinco meses de 2026, y a partir de nuevos anuncios de proyectos de inversión, Vaca Muerta se perfila como una de las principales fuentes de divisas para la Argentina.

Según un informe de Origen Provincial de las Exportaciones difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), la provincia de Neuquén contribuyó en 2025 con el 5,2% del total de los montos exportados en todo el país. Así, se ubicó en la cuarta posición después de la provincia de Buenos Aires, con el 36,4%, de Santa Fe, que registró el 18,6% y Córdoba, que tuvo una contribución del 12,5%.

Si se tiene en cuenta el crecimiento que tuvo Neuquén en lo que va de 2026, su peso en la pauta exportadora argentina es mayor. Con los montos exportados estos primeros meses, la participación en el total país pasó de 5,2% al 8,5% en lo que va del año, lo que demuestra un crecimiento no sólo en su volumen de aactividad,sino en el peso relativo de la provincia dentro de la economía nacional.

Tomando los datos publicados de 2025, la provincia superó a las jurisdicciones vecinas y a las del resto de la región patagónica. Chubut quedó en el quinto lugar, con el 4,6% y Santa Cruz ocupó el sexto, con el 3,4%. Río Negro aportó el 0,8% del total del país, lo que la dejó en el puesto 15° del ranking. Tres puestos más abajo, en el 18° lugar, se posicionó Tierra del Fuego.

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La participación de Neuquén en el monto total de exportaciones argentinas se explica en gran parte por el crecimiento en la actividad hidrocarburífera, y refleja una cifra muy superior a la de otras jurisdicciones del país que tienen más población, como Mendoza (que registró el 1,8% de las exportaciones) o CABA (con 0,5% del total).

Según el censo 2022, la población de la provincia de Neuquén era de 726.690 habitantes, lo que la ubica en la 16° posición entre las jurisdicciones argentinas por cantidad de población, mientras que ocupa el cuarto puesto en exportaciones.

Si bien este dato no tiene en cuenta la migración acelerada que registró la región en los últimos años, con 21 mil cambios de domicilio contabilizados sólo en 2025, Neuquén sigue siendo una región de escasa densidad poblacional frente al ritmo económico que demuestra.

Qué y cuánto exporta Neuquén

El informe del INDEC detalló que la provincia exportó bienes y servicios en 2025 por un valor total de 4.534 millones de dólares, lo que significó un aumento del 18,8% con respecto a 2024.

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Aunque otras provincias plantean una matriz más diversificada, el empuje de Vaca Muerta explica casi en su totalidad el desarrollo del comercio exterior neuquino. El rubro de Combustibles y Energía representó el 96,7% del valor exportado por la provincia, sumando USD 4.382 millones. En comparación con 2024, el crecimiento de esta categoría fue del 19,1%.

Entre las subcategorías de este rubro se ddestacael petróleo crudo, que alcanzó los 3.808 millones de dólares y representó una suba del 22,6% con respecto a 2024. También se cuenta el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos. Entre todos, representaron el 96,4% del total exportado provincial, según el informe de INDEC.

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El mínimo porcentaje restante se dividió entre manufacturas de origen industrial, por un monto total de 68 millones de dólares y un crecimiento del 1% interanual; productos primarios, que sumaron 61 millones de dólares en un año y marcaron un crecimiento del 9,2% respecto a 2024 y manufacturas de origen agropecuario, por un total de 23 millones de dólares y el registro del mayor despegue: subió un 60,4% en un año.

Si se analiza el destino de los productos exportados, el mayor receptor de la producción neuquina es la región de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), seguida por la Asociación Latinoamericana de Integración, que integra a 13 países de América Latina, entre los cuales Chile se posiciona como el principal comprador.

Las exportaciones a Norteamérica alcanzaron 2.001 millones de dólares en 2025, mientras que los países latinoamericanos compraron bienes neuquinos por 1.699 millones de dólares en ese período.

El peso de Neuquén en la Patagonia

Si se analiza el rol de la Patagonia en el comercio internacional argentino, se registra no sólo un crecimiento en los montos eexportados,sino un mayor protagonismo de la provincia de Neuquén.

Según el informe publicado por INDEC, la región exportó un total de 12.613 millones de dólares, lo que representa el 14,5% del total nacional y un incremento del 18,8% respecto al año anterior.

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Entre las provincias más exportadoras se cuenta a Neuquén, con una participación del 35,9%. Le sigue Chubut, con el 31,4%, Santa Cruz con 23,4%, Río Negro con un 5,3% y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un aporte del 3,9%.

Los principales socios de la Patagonia en este contexto son Estados Unidos, por un monto total de 4.959 millones de dólares, lo que representó un incremento de 48,6% interanual.

Chile se posicionó en el segundo lugar, con 2.688 millones de dólares y una baja del 3,1%. Le siguió Suiza, por un total de 910 millones de dólares y un crecimiento de 31,4% y luego Brasil, con un total de 773 millones de dólares y una baja más pronunciada: el 26,6%.

Un salto exportador en 2026

La provincia del Neuquén logró un aumento sostenido en sus envíos de petróleo y gas hacia mercados internacionales durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026, según los datos del INDEC.

En términos financieros, el balance significó pasar de operaciones por 1.695 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2025 a un total de 3.450 millones de dólares en el ciclo actual. De este modo, la expansión interanual es del 103,5%.

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El informe detalló que el 98 por ciento del incremento en las exportaciones de la provincia provino directamente de los resultados que arrojó la actividad hidrocarburífera. La tracción de la producción provincial tuvo un impacto determinante en las estadísticas a nivel país. Mientras las exportaciones totales de Argentina crecieron un 24,3 por ciento, el rubro específico de combustibles y energía registró un alza del 44,9 por ciento.