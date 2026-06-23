La economía creció 2,3% en el primer trimestre del año, según el INDEC

El Producto Bruto Interno (PBI) mostró una mejora con respecto al mismo trimestre de 2025, impulsado por la minería, el agro y Vaca Muerta.

Según el INDEC, el crecimiento de la economía fue impulsado principalmente por la minería, el agro y Vaca Muerta.

La economía argentina registró un crecimiento del 2,3% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el INDEC . En la comparación con el último trimestre de 2025, el Producto Bruto Interno ( PBI ) subió 0,7%, una vez descontados los efectos estacionales.

En cuanto a la oferta, el INDEC informó que en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5%) , Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%) .

En cambio, los sectores Industria manufacturera (-1,7%) y Administración pública (-1,4%) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales al PIB.

CAPUTO elecciones presidenciales

El Ministro de Economía, Luis Caputo destacó en su cuenta de X que, “el crecimiento del nivel de actividad registró una alta difusión, con 12 de los 16 sectores de actividad registrando expansión en relación al primer trimestre de 2025″.

Cómo se calcula el crecimiento del PBI

El incremento interanual del PBI es el resultado de la suma entre las mediciones que el Indec hace del consumo (público y privado), la inversión y las exportaciones. A eso se le restan las importaciones.

De acuerdo con los datos publicados este martes, en la comparación interanual del primer trimestre el desempeño de esos indicadores fue el siguiente:

El consumo privado creció 2,7%, mientras que el público cayó 0,9%.

La inversión bruta en capital fijo retrocedió 11,2%.

Las exportaciones aumentaron 9,8%.

Las importaciones cayeron 7,5%.

“La evolución macroeconómica del primer trimestre de 2026 determinó, de acuerdo con las estimaciones preliminares, una disminución en la oferta global, medida a precios de 2004, de 0,1% con respecto al mismo período de anterior, debido a un incremento de 2,3% del PIB y a la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales”, detalló el Indec.

La baja del PBI, según el INDEC, fue de 0,8 por ciento.

Y completó: “En la demanda global se registró una caída de 11,6% en la formación bruta de capital fijo, un incremento de 9,8% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 2,7% en el consumo privado y una variación negativa de 0,9% en el consumo público”.

Cómo le fue a cada sector en el primer trimestre de 2026

De acuerdo con los datos distribuidos este martes por el INDEC, los sectores primarios encabezaron el listado de mejores desempeños. En cambio, la industria y el sector público fueron los rubros que cuya actividad cayó en el primer trimestre.

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