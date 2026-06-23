De cuánto fue la desocupación en Neuquén en el primer trimestre

Los datos señalan que la provincia se encuentra por debajo del registro nacional y el de la Patagonia.

Pese a la suba de la desocupación, Neuquén es la provincia que más genera empleo privado.

El aglomerado Neuquén-Plottier registró una desocupación del 3,7 por ciento durante el primer trimestre de este año , lo que dio un aumento de más de un punto respecto a la medición anterior (2,3%), correspondiente al último trimestre de 2025.

Según los datos dados a conocer por el INDEC , la tasa de actividad fue del 47,7% y la de empleo del 45,9%, lo que implica una población económicamente activa de 157 mil personas (7 mil más que el año pasado) y 151 mil ocupadas (6 mil más que el año pasado)

Dentro de la Patagonia, la desocupación promedio fue del 5%, por encima del registro neuquino, al igual que otros aglomerados de la región como Río Gallegos (8,5%), Ushuaia-Río Grande (7,5%) y Rawson-Trelew (7,1%); mientras que se mostraron por debajo Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (2,7%) y Viedma-Carmen de Patagones (2,1%) .

A nivel nacional, la desocupación fue del 7,8 por ciento, lo que implica que en la Argentina hay al menos 1,1 millones de personas que no tienen empleo.

en el campo de acción. Los obreros del petróleo aceptaron la adenda.

Puestos de trabajo

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén sumó 7.306 puestos privados registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Eso implicó un crecimiento acumulado del 5,1%. En enero de 2026, además, el empleo privado tuvo una suba mensual del 1,2%, en un contexto nacional con estas variables en caída. Este desempeño ubica a Neuquén entre las únicas dos jurisdicciones del país que lograron generar empleo en ese período, seguida por Río Negro.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo también permite mirar el volumen del empleo cubierto en la provincia. En noviembre de 2025, Neuquén registró 257.869 personas trabajadoras en unidades productivas y 9.238 empleadores asegurados o afiliados. En noviembre de 2023, la misma serie mostraba 217.851 personas trabajadoras y 9.049 empleadores. Es decir, el sistema sumó 40.018 personas cubiertas en dos años dentro de las unidades productivas.

Vaca Muerta, el motor

La razón más visible que mueve el empleo neuquino sigue siendo Vaca Muerta, que no sólo activa puestos directos en petróleo y gas. También empuja transporte, construcción, servicios especiales, gastronomía, hotelería, comercio y capacitación. Sin embargo, ante la expectativa nacional que hay respecto de Neuquén, el propio gobernador Rolando Figueroa viene planteando desde hace tiempo que “para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo” y remarcó que “no nos sobra ningún puesto de empleo”.

Figueroa sostuvo, además, que “para tener trabajo en Neuquén hay que formarse” y vinculó esa estrategia con el Instituto Vaca Muerta. El dato apunta al corazón del mapa laboral: hay demanda, pero no cualquier perfil entra al circuito que mejor paga y más crece.

Emplea Neuquén

El programa de la provincia

La provincia de Neuquén busca canalizar la demanda de trabajo a través de Emplea Neuquén, el programa de capacitación e intermediación laboral que vincula empresas con personas que buscan trabajo. Según datos oficiales, hay 812 empresas inscriptas en la plataforma. Neuquén capital concentra 612 firmas, seguida por Villa La Angostura, Plottier, San Martín de los Andes y Centenario.

La composición de esas empresas también marca el pulso de la economía local. El rubro comercio lidera con 148 firmas, seguido por construcción con 88, gastronomía con 72, servicios petroleros con 40, hotelería con 36, educación con 26, salud con 24, y los sectores automotriz y transporte con 22 empresas cada uno.

En paralelo, el Registro Informático de Empleadores —RIdE— ya reunió 417 firmas desde su lanzamiento, según informó la Provincia. La herramienta apunta a digitalizar registros, ordenar documentación laboral y vincular a las empresas con programas como Compre Neuquino, Emplea Neuquén y la Ley Kimun.