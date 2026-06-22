Intento de robo en pleno centro: forzaron la puerta de una camioneta pero huyeron cuando sonó la alarma

Dos jóvenes fueron captados por cámaras de seguridad mientras forzaban una Toyota Hilux estacionada sobre calle Belgrano.

Un intento de robo fue registrado en cámaras de seguridad.

Un intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad este domingo por la tarde en pleno centro de Neuquén . Dos jóvenes intentaron ingresar a una camioneta Toyota Hilux blanca que estaba estacionada sobre calle Belgrano, entre Jujuy y Fotheringham, pero escaparon del lugar cuando se activó el sistema de alarma.

Según relató el propietario de la camioneta en diálogo con LM Neuquén, el hecho ocurrió alrededor de las 19 . Las imágenes muestran a dos sospechosos acercarse a la camioneta y permanecer varios segundos junto a una de las puertas del lado del conductor.

De acuerdo con el testimonio, los jóvenes lograron destrabar la puerta a la cabina tras forzar la cerradura. Sin embargo, una vez abierta la puerta, se activó la alarma de la camioneta.

La reacción fue inmediata. Al escuchar el sonido, ambos abandonaron el intento de robo y se retiraron rápidamente de la cuadra, dejando la puerta del vehículo abierta.

Intento de robo

Según contó el dueño, el video se lo envió el portero del edificio frente al que vive.

En el recorte se observa cómo uno de los sospechosos manipula la puerta mientras el otro permanece a pocos metros, aparentemente vigilando el entorno. Tras algunos segundos de maniobras, los dos se alejan del lugar sin llegar a sustraer elementos del interior.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad ubicada frente al lugar donde se encontraba estacionada la Toyota Hilux. Las imágenes permiten observar con claridad el accionar de los dos jóvenes y el momento en que abandonan la escena.

El episodio generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica, un sector con importante circulación peatonal incluso durante los fines de semana.

Según informó el dueño, no ha podido radicar la denuncia, debido a que padece una lesión física. Agregó que la puerta de la camioneta no quedó con ningún tipo de marca, por lo que asumió que "lo hicieron con una llave o algo que les permitió abrir sin forzar".

La camioneta no sufrió el robo de pertenencias, aunque sí quedó con la puerta abierta tras el intento frustrado.

Cipolletti: quiso robar una camioneta, se lastimó una mano y fue preso

Un hombre fue detenido por policías de la Comisaría 32 de Cipolletti acusado de haber intentado robar en una camioneta que se encontraba estacionado en inmediaciones de la esquina de las calles Paraguay y La Esmeralda.

Un testigo se comunicó para alertar que vio cuando un hombre que vestía una campera marrón había destruido el vidrio de una de las ventanas de una Toyota Hilux blanca.

Ladrón lastimado completa El hombre detenido por el intento de robo de una camioneta. En la maniobra se lastimó una mano. Policía Río Negro

Efectivos de la unidad policial concurrieron al lugar e iniciaron un rastrillaje por el sector, con el detalle de la vestimenta descripta por el vecino.

El dato fue clave y certero, porque los uniformados lograron encontrar minutos después a un sospechoso cuyas características coincidían con las señaladas, por lo que procedieron a demorarlo.

Pero además en esa parte del operativo advirtieron que el sujeto se había lastimado una mano, donde perdía abundante sangre. Posteriormente también constataron manchas de sangre en el cristal del rodado que había sido destruido, precisaron fuentes de la dependencia.

El acusado fue trasladado a la Comisaría del barrio La Paz en calidad de demorado a disposición de la Fiscalía de Turno. Primero los responsabilizaron de haber cometido el delito de daño, pero posteriormente lo recaratularon por “robo en grado de tentativa”. Según trascendió, el hombre se encuentra en situación de calle.