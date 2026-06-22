Video: la desesperada suplica de una mujer a dos motochorros mientras le robaban el auto

La mujer fue amenazada por delincuentes armados cuando dejaba a su hijo en la casa de un amiguito. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El robo ocurrió pocos segundos después de que la mujer dejara a su hijo y a otro menor frente a una vivienda del barrio Divino Rostro.

Una mujer fue víctima de un robo a mano armada, cuando acababa de dejar a su hijo y a un amiguito frente a una vivienda. Dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su vehículo.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad privadas. Las imágenes muestran la secuencia completa del asalto y reflejan el momento de tensión que vivió la conductora apenas segundos después de que los menores descendieran del auto.

Fuentes policiales confirmaron, tras tomar conocimiento de las imágenes, que todo ocurrió sobre la calle Matheu al 1300 del barrio Divino Rostro, en la ciudad de Mar del Plata.

La secuencia del robo quedó grabada por las cámaras de seguridad

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la mujer circulaba a bordo de un Volkswagen Up y se detuvo frente a una vivienda para dejar a su hijo y otro menor que lo acompañaba.

Mientras los chicos se dirigían hacia la casa junto a una mujer adulta, la conductora permaneció dentro del vehículo. Fue en ese momento cuando aparecieron los delincuentes.

Los asaltantes llegaron en una motocicleta y se acercaron rápidamente al automóvil. Uno de ellos descendió del rodado y avanzó hacia la víctima exhibiendo un arma de fuego. Bajo amenazas, obligó a la mujer a bajar del vehículo.

Las cámaras registraron los segundos de desesperación. Allí se escucha a la conductora suplicar mientras entregaba sus pertenencias por temor a resultar herida.

el desesperado pedido de una mujer a un motochorro tras dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa Las cámaras de seguridad registraron el robo y podrían ser clave para identificar a los delincuentes que escaparon con el auto.

Los delincuentes se apoderaron primero de su teléfono celular y luego uno de los ladrones escapó manejando el auto de la mujer, mientras su cómplice abandonó el lugar a bordo de la motocicleta utilizada para cometer el robo.

La víctima resultó ilesa y buscan a los responsables

Personal policial llegó al lugar y comenzó las primeras tareas para reconstruir la secuencia y obtener elementos que permitan identificar a los autores.

La víctima no sufrió lesiones físicas, aunque atravesó una situación de extrema tensión debido a la violencia del hecho y a la presencia de los menores en los instantes previos al robo.

La investigación quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que ordenó distintas medidas para avanzar sobre la identidad de los sospechosos.

mar del plata robo2

Entre las actuaciones dispuestas figura el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona, tanto públicas como privadas, además de la toma de testimonios de personas que presenciaron el episodio o que puedan aportar información relevante.

La indignación de los vecinos por la inseguridad

El padre de uno de los menores expresó su preocupación por lo sucedido y remarcó que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Según relató, el hecho ocurrió cerca de las 19.40 de un sábado, en un horario de importante circulación de personas en la zona. La cercanía de los niños con la escena incrementó la conmoción entre quienes conocieron los detalles del caso.

El episodio también se produjo en un fin de semana marcado por distintos hechos policiales en Mar del Plata. Horas antes, un hombre de 44 años fue detenido tras provocar destrozos en una habitación de hotel durante una discusión con su pareja en un establecimiento ubicado sobre la avenida Colón.