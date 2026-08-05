Ley de Tierras: el oficialismo bajó el capítulo más controversial de cara a la sesión del jueves

El Gobierno finalmente decidió sacar el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se refería a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros . Todo se definió tras una cumbre que concentró a los sectores aliados con la senadora Patricia Bullrich para que haya sesión este jueves en el Senado.

El movimiento que llevó a cabo el oficialismo tiene que ver con la dificultad que arrastraban para conseguir los 37 votos que permitan sancionar la normativa que es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger . Durante la mañana de este miércoles, dos gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa , anunciaron que se oponían al capítulo en cuestión.

La iniciativa únicamente apuntaba a la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros” . Sin embargo, permitía “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que podrán hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional” .

Los artículos de la discordia

El texto mantenía la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”. Distinto caso corría para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que hubiesen podido hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

De no ocurrir un nuevo imprevisto, el pleno de la Cámara alta se reunirá mañana, desde las 14, para debatir la ley de propiedad privada, ya sin el capítulo de venta de tierra a extranjeros (Prensa Senado)

Sobre el final de esa sección se aclaraba que “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá delegar esta potestad de autorización en un funcionario con rango menor a Secretario de Estado”. Lo importante era lo siguiente a todo esto, donde aparecía que “la titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”.

Además, se agregaba : “Toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente. En el caso de las empresas con participación estatal extranjera debe adjuntarse la autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y la del Poder Ejecutivo Nacional”.

Bajo este escenario, y más allá de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria que no se realice la sesión de mañana, lo que queda del texto también implica cambios importantes y a considerar sobre expropiaciones, desalojos veloces, y la polémica ley de fuego impulsada años atrás por Máximo Kirchner, con una Libertad Avanza que ahora promueve borrar el cuestionado el bloqueo por décadas en tierras afectadas por incendios.

El convite de las próximas horas en el recinto tendrá un foco de conflicto desde el minuto uno, después de los pedidos de la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar, por la vía virtual, de la sesión.

La primera, que cursa un embarazo avanzado y con recomendación médica de reposo, fue habilitada ayer por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, siempre y cuando logre el guiño del pleno, que es soberano para esas resoluciones y tiene la palabra final. La titular del Senado, que estuvo en contra de la venta de tierras a manos extranjeras, tomará interinamente el cargo de presidente cuando Milei deje el país para viajar a Ecuador.