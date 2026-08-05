Lali Espósito convocó a movilizarse por el debate de la Ley de Tierras: qué dijo y qué se vota en el Senado.

El duro descargo de Lali Espósito a días de la votación sobre la Ley de Tierras

Lali Espósito volvió a involucrarse en un tema de fuerte impacto político y social. A través de sus redes sociales, la cantante difundió un video en el que convocó a sus seguidores a participar de la movilización prevista para este jueves frente al Congreso de la Nación , en el marco del debate que el Senado llevará adelante sobre el proyecto de modificación de la Ley de Tierras .

En su mensaje, la artista llamó a a compañar la manifestación y expresó su rechazo a la iniciativa que impulsa cambios en la normativa vigente sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, dijo al comenzar el video compartido en su cuenta de Instagram.

A continuación, explicó los motivos de su convocatoria y remarcó la importancia de participar de la protesta. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, sostuvo, al advertir sobre las implicancias que, según su mirada, podría tener una modificación de la legislación actual.

El análisis de Lali Espósito sobre la votación en el Congreso de la Nación.

La publicación rápidamente se multiplicó en redes sociales y cosechó reacciones de seguidores, referentes del espectáculo y distintos sectores sociales. No es la primera vez que Espósito fija posición sobre asuntos de interés público: en los últimos años utilizó sus plataformas para pronunciarse sobre diferentes medidas del Gobierno y para respaldar iniciativas vinculadas a derechos sociales y ambientales. Con esta nueva intervención, la cantante vuelve a consolidar un perfil activo en el debate público, sumando una nueva postura a una serie de expresiones relacionadas con la actualidad política y el impacto de determinadas decisiones legislativas.

Lali:



"Nos encontramos el jueves en plaza de mayo para defender nuestra tierra, el agua y nuestros recursos" pic.twitter.com/QygU1e7Clk — MF (@MundoFamososOk) August 5, 2026

Qué propone el proyecto de reforma de la Ley de Tierras

Mientras crece el debate fuera del Congreso, el oficialismo continúa negociando para conseguir la aprobación del proyecto en el Senado. La iniciativa atravesó un extenso proceso de modificaciones luego de no reunir los consensos necesarios en reiteradas oportunidades.

Según trascendió, el texto ya acumula 17 versiones diferentes, producto de las negociaciones entre el bloque oficialista y distintos espacios aliados, tras cinco intentos fallidos de avanzar con el tratamiento parlamentario. El principal punto de discusión gira en torno al límite permitido para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La propuesta original, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteaba eliminar por completo las restricciones vigentes, suprimiendo el tope del 15% del territorio nacional establecido por la legislación actual.

Esa posibilidad despertó fuertes cuestionamientos tanto desde la oposición como dentro del propio oficialismo, especialmente entre representantes de provincias con fuerte actividad agropecuaria. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza reformuló la iniciativa y presentó una alternativa intermedia. En lugar de eliminar el límite, la nueva versión propone ampliarlo del 15% al 25%, manteniendo un esquema de regulación, aunque con mayores márgenes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

El despacho distribuido por la conducción del bloque oficialista establece: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.

Con esta modificación, el oficialismo busca reunir el respaldo de bloques provinciales y sectores aliados que rechazan una apertura total, pero consideran viable una flexibilización del límite vigente. El tratamiento de la iniciativa volverá a instalar el debate sobre la propiedad de la tierra, la participación de capitales extranjeros y la protección de los recursos estratégicos del país, un tema que continúa generando posiciones contrapuestas tanto en el ámbito político como en la sociedad.