Robo masivo en el aeropuerto de Ezeiza: pasajeros encontraron sus valijas rotas y vacías

Más de una hora de espera para encontraron las valijas rotas y con faltantes. La grave denuncia y las imágenes del tenso momento que se vivió.

Una de las damnificadas compartió un video donde mostró las reacciones de las víctimas al encontrar sus bolsos y valijas abiertos.

Los pasajeros de un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , vivieron un momento de gran desesperación en el sector de retiro de equipaje. Al agarrar sus valijas, se encontraron que muchas de ellas estaban abiertas y con faltantes. Una de las afectadas compartió imágenes.

El vuelo DM 3260, de la aerolínea Arajet, llegó alrededor de las 3:29 de la mañana del sábado y la espera para retirar las valijas se convirtió en un verdadero caos.

Lara, una de las damnificadas, compartió un video en redes sociales donde mostró las reacciones de las víctimas al encontrar sus bolsos y valijas abiertos, en muchos casos, saqueados.

"Ezeiza. Back en la city porteña. Y como les comparto lo bueno, también les paso data de lo malo. ¿Alguna vez te pasó o viste algo similar?" planteó en una publicación desde su cuenta de Instagram, sin imaginar que en cuestión de minutos se iba a viralizar.

Una hora de esperar para encontrar las valijas rotas: el video

En diálogo con Infobae, la mujer reveló que el vuelo provenía de Santo Domingo, República Dominicana. "Nos hicieron esperar más de una hora en las cintas y cuando llegaron ya muchas estaban rotas y todos empezamos a abrirlas", explicó la víctima.

Incluso, según detalló, al llegar a su casa se dio cuenta que fue una de las víctimas: le habían robado un par de zapatillas, una campera y un perfume que llegaban a un valor estimado de 600 dólares.

Fueron alrededor de 10 pasajeros los que se comunicaron la aerolínea para realizar la denuncia correspondiente por el inesperado robo. Tras la viralización del video, desde Arajet se contactaron con Lara, a quien le pidieron las disculpas del caso y se pusieron a entera disposición para resolver su reclamo.

"Yo particularmente nunca tuve la costumbre de abrir valijas al recibirlas en la cinta, pero esta vez tardaron una hora y media en darnos las valijas y la gente empezó a sospechar algo raro, y evidentemente algo pasaba. Valijas abiertas, revueltas y con cajas vacías. ¡Muchos tenían cosas en sus valijas que no eran propias!", sumó la mujer en su descargo en redes sociales.

Frente a este episodio, desde la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) confirmaron a Infobae que hasta este lunes al mediodía no había denuncias al respecto.

En tanto, desde Aeropuertos Argentinas que los pasajeros habrían detectado las valijas abiertas cuando descendíandel avión. Es decir, que ya venían abiertas desde la bodega.

Viaje para el olvido: volvía de vacaciones a Neuquén y le robaron todo su equipaje

Lo que parecía ser el cierre de unas vacaciones maravillosas se convirtió en un triste recuerdo para una joven de Neuquén que sufrió el robo de su equipaje en la terminal de Cipolletti. La víctima apuntó directamente contra la empresa con la cual viajaba y aseguró que iniciará acciones legales.

Una valija despachada que nunca llegó a destino dio origen a un reclamo judicial que se extendió durante casi dos décadas.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando Stefanía Saladino arribó a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) y al bajar del colectivo advirtió que su bolso no se encontraba entre el equipaje descargado. Según relató a LM Neuquén, había despachado su bolso de manera regular al iniciar el viaje, pero al momento de retirarlo se encontró con que ya no estaba.

“Cuando bajo del colectivo y voy a buscar mi bolso, directamente no estaba. El chofer me decía que sí, que estaba, lo buscaban, pero no aparecía”, explicó.

La damnificada es una abogada oriunda de Neuquén y vive en la provincia de San Juan. El robo del equipaje sucedió en pleno regreso de Chile; tenía programada una escala en la capital para buscar a sus hijos y volver a su ciudad de residencia.