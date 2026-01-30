Viaje para el olvido: volvía de vacaciones a Neuquén y le robaron todo su equipaje

El triste episodio ocurrió este jueves por la mañana en la terminal de Cipolletti. La víctima asegura que no es la primera vez y evalúa realizar acciones legales.

Lo que parecía ser el cierre de unas vacaciones maravillosas se convirtió en un triste recuerdo para una joven de Neuquén que sufrió el robo de su equipaje en la terminal de Cipolletti. La víctima apuntó directamente contra la empresa con la cual viajaba y aseguró que iniciará acciones legales.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana , cuando Stefanía Saladino arribó a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) y al bajar del colectivo advirtió que su bolso no se encontraba entre el equipaje descargado . Según relató a LM Neuquén , había despachado su bolso de manera regular al iniciar el viaje, pero al momento de retirarlo se encontró con que ya no estaba.

“Cuando bajo del colectivo y voy a buscar mi bolso, directamente no estaba. El chofer me decía que sí, que estaba, lo buscaban, pero no aparecía”, explicó.

La damnificada es una abogada oriunda de Neuquén y vive en la provincia de San Juan. El robo del equipaje sucedió en pleno regreso de Chile; tenía programada una escala en la capital para buscar a sus hijos y volver a su ciudad de residencia.

estacion terminal cipolletti - VALIDA 1200-

La víctima contó que, tras insistir, el personal le informó que el bolso había sido entregado en Cipolletti, pese a que ella nunca descendió allí. “El maletero me dice que no tiene más bolsos, pero al revisar aparece la cinta con el número de mi equipaje, como si ya hubiera sido entregado”.

Sorprendida y angustiada, la mujer se trasladó hasta la otra terminal en busca de respuestas. Un guardia le confirmó que no se trata de un hecho aislado. “No es la primera vez que pasa; en temporada alta esto es habitual”, le explicó el hombre. “Incluso me aseguró que él mismo vio cómo bajaban bolsos y alguien los manoteaba”, relató.

Graves irregularidades

La mujer relató a este medio que está segura de que se lo robaron, ya que en la bodega del colectivo no quedaba ningún bolso o valija, lo que descarta una entrega equivocada. “Si se lo hubieran dado a otra persona por error, tendría que haber quedado otro bolso. Acá no quedó nada”, afirmó.

En su testimonio, Stefanía denunció a la empresa Del Sur y Media Agua, remarcando que existen graves irregularidades en el servicio que brindan. “Pedí la lista de pasajeros y todos figuran con la misma fecha de nacimiento, 1/1/2000, sin datos reales. Soy abogada y sé que eso es gravísimo", afirmó.

vecina robo equipaje

La mujer señaló además que durante el trayecto se permitió subir y bajar pasajeros en zonas no habilitadas, lo que amplía las posibilidades de hurto. “Abrían el maletero en paradas sobre la ruta. Si se cae o se llevan un bolso ahí, nadie se hace responsable”, advirtió.

Sobre la responsabilidad de la desaparición de su bolso, Saladino fue clara. “El responsable es el chofer. Es la persona a la que uno le entrega el bolso y debería quedarse controlando hasta que se retire el último equipaje”. Asimismo, cuestionó que la empresa nunca diera la cara y que solo le indicaran seguir un “procedimiento administrativo”.

Acciones legales contra la empresa

Más allá del valor material, Saladino remarcó el impacto emocional que este hecho le generó. “Aunque el seguro me pague algo, nadie me devuelve la angustia. Llegué a las 8:30 y hasta las 11 estuve de terminal en terminal”.

Respecto a los próximos pasos a seguir, aseguró que evalúa avanzar con una denuncia penal. “Si hoy no aparece el bolso, voy a denunciar formalmente. Esto no puede seguir pasando. Alguien tiene que hacerse responsable y que se sepa que estas cosas tienen consecuencias”, concluyó.