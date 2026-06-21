Rolando Figueroa autorizó más de $708 millones para uniformar a toda la Policía neuquina

Por decreto destinó fondos del Reequipamiento Policial a fajinas, chombas y camisas para agentes de capital e interior, en plena reforma de seguridad.

La Provincia oficializó un nuevo paso en el plan de fortalecimiento de la seguridad que lleva adelante el gobernador Rolando Figueroa con la autorización de un llamado a licitación pública por más de 708 millones de pesos para equipar con uniformes completos a todo el personal de la Policía del Neuquén , tanto en la capital como en las localidades del interior provincial.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 841 y se financiará con recursos del Fondo de Reequipamiento Policial.

El presupuesto oficial para la compra asciende a $708.213.615 y contempla fajina, chombas y camisas de manga larga y corta, en versiones para personal femenino y masculino de las distintas unidades policiales de la provincia.

Policía de Neuquén

Según los fundamentos de la medida, la adquisición busca garantizar condiciones adecuadas de uniformidad, presentación y bienestar para los agentes en el cumplimiento de sus funciones.

Policía del Neuquén: una batería de inversiones en seguridad

La licitación fue refrendada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad que el gobernador impulsa desde el inicio de su gestión.

Para el Ejecutivo provincial, la seguridad es una de las prioridades de gestión, en un escenario donde el crecimiento demográfico y económico de Neuquén exige acompañar el desarrollo con mayores inversiones en prevención, tecnología, movilidad y recursos humanos para las fuerzas de seguridad.

La compra de uniformes se suma a una serie de inversiones que la Provincia viene desplegando en los últimos meses: adquisición de móviles, motocicletas, equipamiento para bomberos y tecnología de prevención del delito.

A esto se agrega la instalación de más de 1.500 cámaras integradas a centros de monitoreo en distintas localidades y el anuncio de la incorporación de 353 nuevos móviles policiales durante 2026.

En paralelo, el Gobierno provincial autorizó inversiones cercanas a los 3.000 millones de pesos para la compra de cámaras corporales y equipamiento complementario, y recientemente sumó 1.100 dispositivos menos letales Byrna para reforzar la capacidad operativa de la fuerza.

El plan de infraestructura policial y penitenciaria, por su parte, contempla 45 obras entre comisarías, destacamentos, centros de monitoreo, unidades penitenciarias y nodos de emergencia distribuidos en todo el territorio neuquino.

En conjunto, estas inversiones configuran una política de Estado orientada a mejorar la prevención del delito, aumentar la presencia policial en el territorio y acompañar el crecimiento demográfico y productivo de Neuquén con más recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura para sus fuerzas de seguridad.