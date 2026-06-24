Vaca Muerta: YPF consiguió el respaldo privado del BID por 500 millones de dólares

El objetivo es mejorar rutas clave para el desarrollo de la zona petrolera y aliviar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la industria.

El acuerdo fue firmado este miércoles entre los CEO de ambos organismos.

Este miércoles, el desarrollo de Vaca Muerta sumó un nuevo respaldo financiero. YPF confirmó la firma de una carta mandato con BID Invest , el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo , para estructurar un financiamiento de hasta 500 millones de dólares destinado a obras viales en la provincia de Neuquén.

El acuerdo fue anunciado por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín , quien destacó que los fondos estarán orientados a proyectos estratégicos de infraestructura vinculados al crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la formación no convencional.

A través de su cuenta de X , expresó que se reunió con James P. Scriven, gerente general de BID Invest, y dieron un “paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta”.

"Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4x4", expresó Marín.

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Obras para resolver uno de los principales problemas de Vaca Muerta

La expansión de Vaca Muerta generó un fuerte incremento en el tránsito pesado sobre las rutas de Neuquén y Río Negro, una infraestructura que quedó desbordada frente al crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional.

El aumento de camiones que trasladan equipos, insumos y personal hacia la zona de Añelo, principal centro operativo del shale argentino, provocó mayores tiempos de viaje, congestión vehicular y un incremento de los accidentes en corredores estratégicos.

Embed Me reuní con @JamesPScriven, CEO de @BIDInvest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de… pic.twitter.com/J1Svcm90xq — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) June 24, 2026

En este contexto, el financiamiento impulsado por YPF y BID Invest busca aportar una nueva alternativa para acelerar obras que permitan mejorar la conectividad y la logística de la cuenca.

Según confirmó Infobae, la petrolera no ejecutará directamente los proyectos, sino que colaborará con el gobierno neuquino en la búsqueda y estructuración de fuentes de financiamiento para concretar las inversiones.

El desafío logístico que enfrenta la industria

Uno de los mayores desafíos para el crecimiento de Vaca Muerta es la logística asociada al transporte de arena de fractura hidráulica, un insumo esencial para la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Actualmente, la cuenca consume alrededor de 7 millones de toneladas de arena por año, una cifra que podría alcanzar los 9 millones de toneladas anuales hacia 2028, según estimaciones del sector.

Tacanas Vaca Muerta generica

Ese volumen implica cerca de 300.000 viajes de camión por año, equivalentes a más de 800 unidades diarias circulando por las rutas de la región exclusivamente para abastecer los pozos de producción.

Gran parte de esa arena proviene de la provincia de Entre Ríos, ubicada a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que incrementa los costos operativos y profundiza el desgaste de la red vial patagónica.

Más inversiones para potenciar el desarrollo energético

El acuerdo con BID Invest se suma a otras iniciativas que buscan mejorar la infraestructura vinculada a Vaca Muerta. En los últimos meses, un grupo de empresas operadoras avanzó en la creación de un fideicomiso para financiar un bypass vial de aproximadamente 60 kilómetros en la zona de Añelo.

Además, continúan las negociaciones para desarrollar nuevas rutas mediante esquemas de financiamiento público-privado, con mecanismos que contemplan el recupero de inversiones a través de peajes o compensaciones vinculadas a regalías hidrocarburíferas.

Mientras tanto, YPF también trabaja en el cierre del financiamiento del proyecto Argentina LNG, considerado una de las iniciativas energéticas más ambiciosas del país, con compromisos de inversión que podrían superar los USD 14.000 millones.