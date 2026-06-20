Rolando Figueroa en LU5: "Con Vaca Muerta hay que ser prudentes y no generar falsas expectativas de que nos sobra trabajo"

El mandatario provincial participó del stream de LU5, donde repasó los avances de la cuenca neuquina y el presente de la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que " Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente". Indicó que "es un momento importante para Neuquén ", pero muchas veces hay que "bajar las expectativas y las necesidades".

Recalcó que "a partir de esa roca madre (Vaca Muerta) está a tres mil metros de profundidad y en base a ello logramos realizar una estructura económica", destacando la iniciativa del Neuquén Emplea .

No obstante, recalcó que "hay que ser prudentes y no generar falsas expectativas de que acá no nos sobra trabajo, y además para eso hay que formarse".

Destacó que con el GNL, "Vaca Muerta vive una nueva era". Y agregó que "para entrar al debate hay que conocer, si no se conoce, no se puede hablar". Por lo que "el destino de otras cuencas nos obliga a llenar los ductos para venderle más gas a Chile, vender de nuestro gas a Brasil".

Puntualizó que al completarse esas posibilidades, "tenemos que trasladarlo a Europa, y lo tenemos que hacer en barco, y para trasladarlo en barco tenemos que producir GNL, enfriarlo a 112 grados bajo cero. El volumen se carga en un barco y se vende en Europa, en un precio que debe ser competitivo. Y esa decisión es la que estamos tomando".

"Y además reinvertirlo bien, reinvertirlo en educación, salud, seguridad, en infraestructura, rutas y viviendas", sostuvo el gobernador. Y ese sentido, destacó que "estamos edificando a la provincia del millón de habitantes para el 2030".

Rolo Figueroa en el streamig de la radio Lu5 (4) Maria Isabel Sanchez

Figueroa comentó en LU5 que "en toda la historia de nuestra provincia se hicieron 1.050 kilómetros de ruta. Nosotros vamos a tener en ejecución o terminados o en la etapa de construcción en el mes de noviembre mil kilómetros de nuevas rutas".

"Entonces, esta infraestructura va a permitir desarrollar el turismo, mejorar la producción, ser más competitivo, darle comodidad y también buen estándar a los vecinos de toda nuestra provincia".

La importancia del Neuquén Emplea y las becas

El gobernador indicó que “nosotros predicamos que el empleo debe ser primero para los neuquinos, y eso inmediatamente influyó en determinados sectores y logramos disminuir pobreza”.

Figueroa recalcó que las becas Gregorio Álvarez, lo que permitió que los jóvenes sigan estudiando. “El 80% de los becados es el primer miembro de la familia que llega a una universidad”, enfatizó.

“El programa de becas ha estado bien orientado, distribuido con parámetros, porque exigimos un nivel de aprobación muy importante, superior al 80% año, con lo cual eso da la posibilidad de crecer, tener empleo formal, de poder tener progreso en su familia y aportarle a la sociedad”.

Rolo Figueroa en el streamig de la radio Lu5 (3) Maria Isabel Sanchez

Un 20 de junio especial

Al inicio de la entrevista, Figueroa recordó el día que juró a la Bandera nacional, en el marco de un 20 de junio en Comodoro Rivadavia, cuando cursaba el cuarto año en el Liceo Militar.

También destacó que este día es muy especial, ya que se cantará por primera vez el Himno neuquino de manera completa. "Es un poema más vigente que nunca, esas letras escritas por don Marcelo Berbel, que veía mucho más allá, y eso se refleja en ese Neuquén, País".