Las pymes de Neuquén se capacitan para competir globalmente desde Vaca Muerta

Una jornada de CFI difundió herramientas financieras para los empresarios neuquinos que son proveedores de Vaca Muerta. Qué demandan para los desafíos futuros.

Los empresarios neuquinos vinculados a la energía participaron este viernes de una jornada de capacitación para obtener nuevas herramientas financieras que les permitan adecuarse a la demanda en expansión de Vaca Muerta . "Tenemos que adecuarnos a los niveles de competitividad del mercado internacional", señalaron desde FECENE.

Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del sector Energético de Neuquén, FECENE , destacó la importancia de acceder a herramientas financieras para participar en la cadena de valor de Vaca Muerta. "El sector Pyme está muy interesado, además de tener la previsibilidad que anuncian los gobernadores de Río Negro y Neuquén, a uno le va dando la pauta de cuál es el crecimiento y cuáles son las inversiones que tenemos hacer", aseguró.

Organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ambas provincias, la jornada reunió a empresas, entidades financieras y referentes del sector productivo para acercar instrumentos que amplíen el acceso al financiamiento y fortalezcan las cadenas de valor vinculadas a la industria hidrocarburífera.

El empresario coincidió en la importancia de sostener la paz social y la sustentabilidad a través de la participación de la comunidad y la integración de empresas y trabajadores, representados con los sindicatos, una premisa sostenida en el tiempo que permitió la llegada de inversores a la región.

Jornada de tranajo- Herramientas financieras- Vaca Muerta (6) Maria Isabel Sanchez

"Trabajamos en conjunto las cámaras empresariales y el sindicato y estamos todos conscientes de que hay que dar trabajo a los locales", dijo en relación a la regulación 80/20 que tiene Río Negro, y que exige que el 80% de los trabajadores sean rionegrinos. Pese a que Neuquén no tiene porcentajes o cupos estrictos, sí prioriza la participación de los neuquinos.

Las pymes neuquinas frente al desafío exportador

Tal como destacaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, una ventaja comparativa del ecosistema empresario de Neuquén es su curva de aprendizaje después de décadas de trabajo ligado al rubro del oil and gas.

"Conocemos los estándares de la industria porque la actividad que hacíamos, vincualada al convencional, ya tenía estándares de competitividad y eficiencia muy altos", dijo González. Aclaró que, si bien este tipo de exigencia no es nueva, el salo exportador de Vaca Muerta los lleva a pensar en su producción en base a precios internacional.

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"Ahora se trata de un commodity, ya no es más un producto que es para consumo local, el petróleo y el gas, sino que va a ser un commodity de exportación, así que tenemos que también nosotros adecuarnos a esa competitividad, tenemos que bajar costos a niveles de los precios que se fijan en el mercado internacional", afirmó.

Prepararse para ese salto exportador requirió de inversión en midstream para ampliar capacidad de transporte, lo que relentizó la actividad para las empresas ligadas a la exploración y explotación de los yacimientos. "El año 2025 fue medio difíficl para las Pymes, por todo lo que se estaba haciendo en Río Negro. No se había parado pero se había relentizado la actividad en el upstream. Ya en 2026 estamos notando que empieza fuerte y el año que viene, cuando haya que llenar los caños, va a ser cada vez mayor", expresó.

Las empresas argentinas miran a Vaca Muerta

Tras el ingreso al RIGI y los anuncios de grandes inversiones, Vaca Muerta se convirtió en un faro para otras provincias, que atraviesan niveles de actividad económica muy diferentes.

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"Recibimos todas las semanas cámaras de empresarios de todo el país, pero con mucha lógica. Ninguno se enoja si le decimos que tenemos prioridad para los neuquinos sino que, al contrario, buscan la forma de surmarse", afirmó.

"Tenemos dos palabras que estamos usando mucho, que son la asociatividad y la complementariedad", dijo y señaló: "Al que viene de afuera le sirve mucho conocer a través de las empresas locales, la idiosincrasia local, la realidad que nosotros vivimos. Así logramos asociatividad".

Aclaró que también buscan generar "complementariedad con todo aquello que no tenemos los neuquinos. Un caso bien claro es la industria metalmecánica, por ejemplo, que Neuquén no lo tiene muy desarrollado y necesitamos esa complementariedad con provincias que lo tienen desarrollado, como Santa Fe o Córdoba, por ejemplo".

Desde FECENE buscan evitar el arribo de empresas con estrategias de dumping. "No queremos que vengan bajando los precios solamente para entrar en el mercado y después se suben", aclaró.

Estas alianzas estratégicas y la capitalización de las firmas neuquinas, que buscan herramientas de financiamiento, permiten que el empresario neuquino tenga más espalda para el desafío de los próximos años, cuando la producción energética pase del autoabastecimiento al mercado global.