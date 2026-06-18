En la conexión con la ruta a Vaca Muerta: así es el lugar donde se construirá el estadio Neuquén Arena

Tras meses de polémica, el estadio dejará la Isla 132 para instalarse en Ruta 67 y Autovía Norte. Era una decisión tomada que solo faltaba confirmación.

El Neuquén Arena ya tiene lugar definitivo. LM Neuquén confirmó por fuentes municipales que el estadio multipropósito se construirá en la intersección de la Ruta 67 y la Autovía Norte (Ruta 22), y deja atrás el proyecto original en la Isla 132. Es un lugar muy estratégico de la Ruta del Petróleo , en la conexión ciudad de Neuquén-Vaca Muerta.

Si bien el gobernador Rolando Figuero a fue quien anticipó la decisión públicamente, desde la Municipalidad de Neuquén ya habían tomado nota del traslado, incluso antes de que trascendiera la nueva ubicación.

El cambio de ubicación que ya estaba estipulado llega después de meses de debate, pero ya era una decisión tomada ante una inversión inminente en la provincia de Neuquén.

Predio Autovia Norte y Ruta 67 (3) El estadio Neuquén Arena se construirá en la intersección de las rutas 56 y 22 en el corazón de las conexiones a Vaca Muerta. Claudio Espinoza

El intendente Mariano Gaido había presentado el proyecto en la Isla 132 el 15 de febrero, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, y lo había ratificado a fines de ese mes. Pero organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados juntaron firmas y reclamaron estudios de impacto ambiental, al considerar inapropiado construir sobre una reserva natural urbana rodeada por el río Limay.

Neuquén Arena: un cambio que ya había sido anunciado entre varias posibilidades

El propio Gaido había reconocido semanas atrás que el municipio evaluaba entre cuatro y cinco ubicaciones alternativas.

El predio elegido no es un terreno elegido al azar, porque la Provincia ya lo había analizado para un centro logístico de distribución mayorista, iniciativa que finalmente migró a otro lugar.

Sobre el proyecto en sí, el Neuquén Arena tendrá una superficie de aproximadamente 40.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro o cinco niveles.

Predio Autovia Norte y Ruta 67 (2) El predio que hoy es un descampado en la Autovía Norte. Claudio Espinoza

El modelo de financiamiento será de asociación público-privada. Un inversor construirá el complejo y luego explotará la concesión. La apuesta es captar espectáculos internacionales, competencias deportivas de primer nivel y grandes convenciones, con el objetivo de convertir a Neuquén en una de las principales plazas de eventos de la Patagonia.

El proyecto del Neuquén Arena contempla la construcción de un estadio cubierto con capacidad para alrededor de 10.000 personas. La infraestructura permitirá realizar espectáculos deportivos, recitales y congresos de gran escala.

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Un lugar estratégico con obras de conexión vial

La elección del lugar es en una zona que concentrará buena parte de las obras viales que se financiarán con los recursos extraordinarios del bono que pagará YPF por la extensión de concesiones no convencionales para exportación de gas.

Entre esas obras figuran los puentes sobre Casimiro Gómez y Los Paraísos, el tramo faltante del “rulo” en el Cañadón de las Cabras, la ampliación de carriles entre Capex y China Muerta, y mejoras entre el Cañadón de las Cabras y el Tercer Puente. La idea es garantizar accesos rápidos para miles de personas durante los eventos masivos.