El gobernador apuntó contra los sectores que cuestionan el acuerdo de GNL con YPF. Pidió responsabilidad a la hora de opinar.

Rolando Figueroa cruzó a los críticos del acuerdo por el GNL: "Es la última gran oportunidad"

El gobernador Rolando Figueroa enfatizó que "es muy importante que seamos responsables a la hora de hablar, de opinar" e insistió en que "esta es la última gran oportunidad" para Neuquén, ya que "es un momento que estamos viviendo que es muy importante".

"No es un desafío político , no hay que ser mezquino. Esto es un desafío generacional. Si nosotros no aprovechamos este desafío generacional, lo van a pagar las próximas generaciones; hay que informarse a la hora de opinar".

Puntualizó que "hay que tener jerarquía dirigencial para opinar sobre estos temas que son tan importantes para la vida", en referencia a sectores políticos y gremiales que cuestionaron en las últimas semanas el acuerdo del GNL entre Neuquén e YPF , cuyo proyecto se tratará en la Legislatura provincial.

La iniciativa impulsada por el gobernador ha recibido distintas muestras de apoyo por parte de intendentes como Mariano Gaido y Ramón Rioseco, hasta dirigenets gremiales como el titular del sindicato petrolero, Marcelo Rucci.

Rolo Figueroa en el streamig de la radio Lu5 (5) Maria Isabel Sanchez

Figueroa indicó que "desde el día cero tuvimos un año para tener que renegociar deudas, acomodar todo lo que teníamos; parecía que iba a estallar la provincia de cómo nos habían dejado todo". Y agregó: "La acomodamos, comenzamos a trabajar, lo terminamos sacando adelante y hoy somos la provincia que más crece en el país".

"Gracias al trabajo, porque Vaca Muerta solo es una roca, no es la lámpara de Aladino que se frota y sale riqueza. Nosotros estamos produciendo gas y petróleo de manera industrial, pero tenemos que ser competitivos", indicó.

"Tenemos la posibilidad de que una empresa pueda igualar el precio de una empresa de afuera; siendo más eficiente, no solo siendo más barata", dijo. "Entonces creo que en todo ese desarrollo ya tenemos que ir tomando las decisiones necesarias para no perder esa gran oportunidad en la ventana de tiempo que tenemos para vender nuestro gas y nuestro petróleo", agregó.

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El gobernador destacó que "desde el muchacho que ahora está en un pozo petrolero o en una obra que está construyendo un ducto. O está trabajando en una empresa proveedora local o el médico que está curando a uno o la maestra que le está enseñando a otro. Todo eso hace que Neuquén crezca como está creciendo", recalcó.

"El otro punto importante es que el Estado debe generar crecimiento, pero debe estar concentrado en que le mejore el metro cuadrado a cada vecino. Creo que lo estamos logrando. Falta, pero estamos en ese rumbo", finalizó Figueroa.