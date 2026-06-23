Feroz tiroteo en una favela de Río de Janeiro dejó cuatro muertos y turistas argentinos atrapados

Los disparos comenzaron cuando agentes ingresaron para ejecutar órdenes de arresto contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho.

El tiroteo ocurrió en favela Santa Marta, en Río de Janeiro, durante un operativo de las fuerzas de seguridad.

Un violento tiroteo sacudió este martes a la favela Santa Marta , en Río de Janeiro , y dejó al menos cuatro muertos durante un operativo de las fuerzas de seguridad. En medio del intercambio de disparos, cerca de 50 turistas y visitantes, entre ellos argentinos, quedaron atrapados durante varias horas en un mirador ubicado en la parte alta de la comunidad.

El violento tiroteo comenzó poco después de las 04:00 hora local (07:00 GMT), cuando agentes ingresaron en la favela para ejecutar decenas de órdenes de arresto y allanamientos contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho , considerada una de las bandas criminales más poderosas de Brasil , según un comunicado de la Policía Civil.

Entre los turistas , había varios argentinos y chilenos , según medios locales. Ellos habían subido al mirador para observar el amanecer y debieron resguardarse en el suelo mientras se escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Tiroteo en favela de Rio de Janeiro dejó al menos cuatro muertos

Imágenes del tiroteo en la favela

Un fotógrafo que acompañaba al grupo de turistas registró imágenes del momento y publicó el video en redes sociales. La imagen se viralizó rápidamente.

Durante la operación, un pasajero de un autobús que transitaba por la principal vía de acceso a la favela resultó herido en una pierna por una bala perdida.

Residentes reportaron impactos de proyectiles en inmuebles vecinos, entre ellos una iglesia metodista y un edificio residencial.

Hacia las 8:00 hora local (10:00 GMT), las autoridades ya habían realizado detenciones y la situación aparentaba estar controlada, aunque las acciones policiales continuaban, según constatararon la agencia de noticias EFE y medios locales.

Tiroteo en favela de Río

Favela y punto turístico

El mirador de la favela Santa Marta es uno de los sitios turísticos más visitados de Río de Janeiro por sus vistas panorámicas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara.

El operático policial se enmarca en la "Operación Contención”, destinada a frenar el avance territorial del Comando Vermelho, organización surgida en cárceles cariocas en los años 70 y que actualmente tiene presencia en la mayoría de los estados de Brasil y en países vecinos.

La primera fase de esta operación, realizada a fines de octubre de 2025 en los complejos de favelas de Penha y Alemão, fue la más letal en la historia de Río, con un saldo de 122 muertos, incluidos cinco policías.

Tiroteo. Favela. Río de Janeiro (1)

De acuerdo con datos de la Policía Civil, desde el inicio de la ofensiva se han detenido más de 360 personas, han muerto 137 en enfrentamientos y se han incautado unas 480 armas de fuego, entre ellas 190 fusiles, además de más de 51.000 municiones.

Antecedentes en el Morro Dois Irmãos

Una operación policial contra el narcotráfico en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, dejó a unos 200 turistas atrapados en la cima del Morro Dois Irmãos durante la madrugada del 20 de abril de 2026, debido a intensos tiroteos entre fuerzas de seguridad y criminales vinculados al Comando Vermelho.

Los agentes buscaban detener a líderes narcos, como Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”. Los turistas, muchos extranjeros, quedaron aislados en el mirador hasta ser escoltados por la policía tras varias horas, sin que se reportaran heridos.