Caos de tránsito en Neuquén por una marcha de docentes y estatales a la Legislatura

ATE, ATEN y otros sindicatos se movilizan este miércoles desde el monumento a San Martín hasta la Ciudad Legislativa. Hay demoras, desvíos y calles bloqueadas.

El tránsito en la ciudad de Neuquén se encuentra fuertemente afectado este miércoles por la movilización de los gremios estatales hacia la Legislatura provincial. La protesta comenzó en pleno centro y avanzó provocando cortes, desvíos y largas demoras en distintas calles y avenidas.

La concentración fue convocada entre las 9 y las 10 de la mañana en el monumento a San Martín. Desde allí, las columnas comenzaron a dirigirse hacia el edificio de la Ciudad Legislativa, donde los diputados tienen previsto analizar el proyecto vinculado a la producción de Gas Natural Licuado (GNL).

La marcha reúne a trabajadores de ATE y ATEN, que llevan adelante un paro provincial de 24 horas. También se sumaron integrantes del gremio de los judiciales Sejun y docentes universitarios nucleados en Adunc.

El desplazamiento de los manifestantes por las principales arterias generó serias dificultades para los automovilistas. La circulación se vio especialmente complicada en el centro y en las calles que conectan con el oeste de la capital, por lo que se recomienda evitar la zona de la Legislatura y buscar recorridos alternativos.

ATEN movilización 24-06-2026 (1)

Paro, escuelas afectadas y una marcha contra el proyecto de GNL

La medida de fuerza afecta el funcionamiento de las escuelas públicas de toda la provincia y de diferentes organismos estatales. Los sindicatos rechazan el acuerdo entre el Gobierno neuquino e YPF por considerar que establece una reducción en las regalías que recibirá la provincia.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, explicó que la protesta se realiza “en defensa de nuestra provincia, de nuestra soberanía fiscal y de la autonomía sobre nuestros recursos naturales”.

“Queremos que la riqueza de nuestro subsuelo garantice el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas”, sostuvo el dirigente gremial al anunciar la convocatoria.

ATEN también adhirió al paro y cuestionó lo que considera una entrega de la soberanía provincial. El gremio docente había anticipado que la huelga se realizaría este miércoles o el día en el que el proyecto fuera tratado finalmente en el recinto.

ATEN movilización 24-06-2026 (2)

Qué establece el acuerdo que genera el rechazo gremial

El proyecto busca convertir en ley el acta acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para producir gas destinado a la exportación en cinco áreas no convencionales ubicadas al norte de la Comarca Petrolera.

El gas metano extraído será utilizado para producir Gas Natural Licuado desde la costa de Río Negro. El convenio contempla un esquema de regalías diferenciales, con alícuotas que irán del 7,5% al 12%, según la evolución de los precios internacionales.

Para calcular esos porcentajes se utilizará el índice JKM —Japan Korea Marker—, una de las principales referencias para el precio del gas natural licuado en el mercado asiático.

Antes de confirmar el paro, representantes de los gremios y de universidades de la región se acercaron a la Legislatura para conocer los detalles de la iniciativa. Fueron recibidos por tres diputados y posteriormente cuestionaron la rapidez con la que avanzó el trámite parlamentario.

El proyecto obtuvo despacho durante un plenario de comisiones realizado el martes pasado y podría ser votado este miércoles, en la anteúltima sesión prevista antes del receso invernal. Mientras se desarrolla la protesta, las complicaciones para transitar continúan en los alrededores del centro neuquino y de la Ciudad Legislativa.