Figueroa destacó la mejora de la calificación internacional de la deuda neuquina

La ponderación de la nota fue anunciada por Fitch Ratings. “Construimos una provincia confiable, a raíz de la recuperación financiera”, indicó el mandatario.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la mejora en la calificación internacional de largo plazo de la Provincia del Neuquén realizada por Fitch Ratings. “Con mucha alegría, recibimos la noticia de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó, en tres niveles, la calificación internacional de largo plazo de nuestra Provincia del Neuquén. Pasamos de 'CCC-' a 'B-', con perspectiva estable”, expresó.

El mandatario aseguró que este reconocimiento refleja el camino iniciado durante su administración: “Es otra muestra de que, en estos dos años y medio, construimos una provincia confiable, a raíz de la recuperación financiera que hemos alcanzado, gracias al trabajo de todos los neuquinos. El reconocimiento internacional así lo confirma”.

Desde el inicio de la gestión de Figueroa, la Provincia no emitió Letras del Tesoro, "una decisión orientada a fortalecer la salud financiera de corto plazo y consolidar una administración basada en el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas", se indicó desde el Ejecutivo.

LO ESTAMOS LOGRANDO ENTRE TODOS Con mucha alegría, recibimos la noticia de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings elevó, en tres niveles, la calificación internacional de largo plazo de nuestra Provincia del Neuquén. Pasamos de 'CCC-' a 'B-', con Perspectiva… pic.twitter.com/lXHgegbog9

image

La estrategia de ordenamiento permitió mejorar la disponibilidad de recursos para áreas prioritarias como Educación, Salud y Seguridad, además de generar mejores condiciones de financiamiento para futuras obras de infraestructura.

La reciente mejora de Fitch Ratings se suma a la evaluación realizada a principios de junio de este año por FIX SCR SA, que también elevó la calificación provincial otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo. La calificadora destacó en esa oportunidad, la reducción sostenida de la deuda histórica y el manejo responsable de las obligaciones financieras de Neuquén.

Antecedentes

En efecto, a comienzos de este mes, La calificadora FIX SCR SA volvió a mejorar la calificación en esta gestión otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras.

La evaluación destaca la consolidación del margen operativo provincial, definido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, y una administración orientada al equilibrio de las cuentas públicas.

image

Entre los aspectos ponderados por la calificadora se encuentra el equilibrio financiero del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), el impulso en la recaudación derivado del sector hidrocarburífero y una sólida capacidad de pago, sin riesgos de refinanciación previstos para los próximos 12 meses.

Además, FIX SCR valoró la eficiente gestión de la liquidez y administración de activos, con resultados presupuestarios que permitieron interrumpir la emisión recurrente de Letras del Tesoro a corto y mediano plazo. También resaltó la reducción del apalancamiento provincial como resultado de la política de desendeudamiento impulsada por la gestión actual.

Otro de los puntos destacados fue la elevada autonomía fiscal de Neuquén, significativamente superior al promedio de las provincias argentinas. Según la evaluación, los recursos propios representan el 81,5 por ciento de los ingresos corrientes provinciales.

La calificadora indica que la categoría A(arg) implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país, aunque eventuales cambios en las condiciones económicas pueden afectar la capacidad de repago en mayor medida que aquellas obligaciones financieras ubicadas en categorías superiores.

Por otra parte, la categoría A2(arg) indica una satisfactoria capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país, aunque con un margen de seguridad menor al de categorías más altas.