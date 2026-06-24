Se conoció quién era el nene que murió en una "encerrona" y qué hicieron los delincuentes minutos antes

El chico estaba junto a su papá y su tía cuando ocurrió el ataque mortal. Estaban volviendo de Argentina.

Una familia sufrió el violento robo de su auto en la localidad de San Bernardo en Santiago de Chile, cuando regresaban de Argentina. Producto del brutal episodio, un chico de 12 años murió al quedar enganchado en el cinturón y ser arrastrado por los delincuentes durante tres kilómetros.

Los delincuentes, a bordo de un auto, realizaron una violenta "encerrona" en la que interceptaron al vehículo en el que viajaba el menor junto a su papá y su tía. Fueron amenazados con armas blancas y obligándolos a bajarse del vehículo.

Sin embargo, el menor quedó enganchado con el cinturón de seguridad cuando intentó bajarse y fue arrastrado por los delincuentes, que huyeron a gran velocidad durante unas 30 cuadras, donde se subieron a otro vehículo.

Según detalló el fiscal a cargo de la investigación del caso, él chico habría querido bajarse y quedó enganchado con el cinturón de seguridad.

Quién era el nene que murió en la violenta encerrona

En las últimas horas, se conoció la identidad del nene que perdió la vida. Se trata de Alejandro Fabián Águila Jorquera, quien el próximo 18 de julio iba a cumplir 13 años.

nene muerte Chile (1)

El menor de edad era de nacionalidad chilena pero su padre es argentino. Según relataron, era hincha de Colo Colo, fanático de Esteban Paredes, como también fiel seguidor de la Selección Argentina.

Alejandro murió la madrugada de este martes, luego de ser víctima de una encerrona en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito en San Bernardo. Viajaba junto a su papá y su tía, mientras volvían de pasar el Día del Padre en Mendoza.

Al ingresar a la región metropolitana chilena cerca de la 1 de la madrugada, fueron interceptados por una banda de delincuentes. Todos los delincuentes,quienes ya se encuentran detenidos, les cruzaron un vehículo y amenazaron para bajarse rápidamente.

Niño de 12 años muerto chile

El video que demuestra el tour delictivo previo a la muerte de Alejandro

En el marco de la investigación, trascendió un impactante video en el que se muestra al grupo de delincuentes en un robo previo, donde sorprenden a un conductor que estaba cargando combustible en una estación de servicio.

En cuestión de segundos, se puede ver como le roban su vehículo y pertenencias a un hombre. Diez minutos después de la medianoche abandonaron el lugar a bordo del coche, con el que luego siguieron cometiendo delitos.

Muerte de un nene de 12 años arrastrado por delincuentes en Chile - así actuó la banda antes del robo fatal

Tras el robo en la estación de servicio, la banda intimidó con la misma modalidad a un transeúnte que caminaba por el sector. Este hombre resultó ser un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco. En aquel momento, lo agredieron verbal y físicamente hasta causarle una fractura en un brazo, además de sustraerle sus especies personales.

"Estos asesinos no merecen ninguna clemencia. La investigación avanza y todo el sistema de seguridad está coordinado para encontrarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia. A la familia, todo nuestro apoyo. A este niño le debemos mucho más que condolencias: le debemos justicia", expresó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a través de X.