Simuló ayudar a un chico de 15 años atropellado por un colectivo, pero le robó su ropa y el celular

Un colectivo perdió el control, mató a una joven y dejó seis heridos. La familia de uno de ellos hizo una grave denuncia.

Tras el brutal accidente en el que un colectivo de la línea 532 -fuera de control- terminó sobre la vereda, matando a una joven de 18 años y dejando seis personas con heridas graves en el skatepark de Mar del Plata , se conoció una denuncia que realizó la familia de uno de los jóvenes que se encuentran internados.

Una de las víctimas del fatal accidente fue Julian Gómez , un adolescente de 15 años que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). En las últimas horas, su familia denunció que un joven fingió asistirlo tras el impacto y luego le robó el celular, la campera y las zapatillas mientras se encontraba gravemente herido.

Según relataron allegados a la víctima, el sospechoso se acercó a Julián pocos minutos después del accidente. Por la confianza en el trato al joven que se encontraba herido, los testigos creyeron que era un amigo de él, "pero en realidad es una persona que nadie conoce ".

La imagen del chico comenzó a circular en las redes sociales, esperando que alguien pueda reconocerlo y aportar datos. “Intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar”, explicaron a medios locales.

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La acusación es aún más grave por el contexto en el que habría ocurrido. “No le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento”, aseguraron los familiares.

Una colecta para ayudar a Julián, víctima del trágico accidente en Mar del Plata

Los amigos de Julián iniciaron una colecta para ayudar a la familia, ya que son oriundos de Chaco y en la ciudad de Mar del Plata se encuentran solos.

La cuenta en la que se está haciendo la recaudación está a nombre de Andrea Noemí Ponce, la mamá de Julián, "quien desde el momento del accidente no se quiso mover ni un segundo de al lado de su hijo", revelaron en 0223. Para todas las personas que desean colaborar, pueden hacer su aporte a través del alias: juli.andrea.24.

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El relato del chofer tras el fatal accidente

El conductor del colectivo que terminó atropellado a varias personas, fue identificado como Mariano Miralles de 30 años, y en las últimas horas habló ante el fiscal Germán Vera Tapia. "Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada", afirmó.

Entre lágrimas, el colectivo ofreció sus condolencias a las víctimas y dijo que realizaba el recorrido habitual cuando se produjo la falla mecánica del colectivo, en la dársena de Boulevard Marítimo, entre Rivadavia y San Martín.

Quién era Guadalupe, la novia de Julián que murió atropellada por el colectivo fuera de control

Producto del brutal impacto del colectivo, se confirmó una persona fallecida. La única víctima fatal fue identificada como Guadalupe Oriana Merlos, una joven de apenas 18 años que falleció en el acto y cuya muerte provocó una profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos del barrio Lomas del Golf, donde residía.

Guadalupe era hija de Esteban Merlos, quien casualmente se desempeña como chofer de otra línea de colectivo, la 581, perteneciente a la Empresa de Transportes Peralta Ramos SA.

Thiago atropellado Mar del Plata (3)

“Esta es mi última foto con vos, de ayer festejando el Día del Padre, y no puedo creer que hoy ya no estás. Tengo el alma partida en mil pedazos”, escribió Esteban, el padre de Guadalupe, en una publicación en redes sociales.