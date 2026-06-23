Tragedia: un colectivo fuera de control atropelló a varias personas y mató a una mujer

La violencia del impacto quedó reflejada en los videos grabados por personas que estaban en el lugar. Hay varias personas con heridas graves.

El colectivo perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que esperaban en una parada de Mar del Plata.

Una mujer murió y varias personas sufrieron heridas de gravedad cuando un colectivo perdió el control, se subió a la vereda y embistió a un grupo de personas que esperaba en una parada.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos, que busca determinar qué provocó que la unidad terminara fuera de control. Las primeras versiones apuntan a una posible falla mecánica, aunque todavía restan peritajes para confirmar esa hipótesis.

El protagonista del fatal accidente fue un conductor de la línea 532 sobre la avenida Peralta Ramos, de la ciudad de Mar del Plata.

La violencia del impacto quedó reflejada en los testimonios de quienes se encontraban en el lugar y en los videos grabados durante los primeros minutos posteriores al siniestro.

El colectivo perdió el control y atropelló a varias personas

El accidente se produjo sobre la avenida Peralta Ramos, uno de los corredores más transitados de Mar del Plata.

Por causas que todavía se investigan, el interno de la línea 532 dejó su recorrido habitual, avanzó sobre la vereda y terminó impactando contra un sector donde varias personas aguardaban la llegada del transporte público. La maniobra sorprendió tanto a peatones como a automovilistas que circulaban por la zona.

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata La Justicia investiga si una falla mecánica provocó que el colectivo terminara fuera de control sobre la avenida Peralta Ramos en Mar del Plata.

La magnitud del choque generó escenas de desesperación entre testigos y pasajeros, que intentaron colaborar con las víctimas mientras llegaban los equipos de rescate.

Algunas personas quedaron atrapadas debajo del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para liberarlas.

La zona donde ocurrió el hecho cuenta con un carril exclusivo para colectivos y registra una importante circulación de peatones, especialmente durante gran parte del día. Además, a pocos metros funciona un skate park frecuentado por vecinos y jóvenes que utilizan habitualmente ese espacio recreativo.

Una víctima fatal y varios heridos trasladados de urgencia

Minutos después del impacto, ambulancias del SAME, efectivos policiales, bomberos y rescatistas comenzaron a trabajar en el lugar. Las tareas se concentraron en asistir a los heridos y garantizar el traslado rápido hacia distintos centros de salud.

Las autoridades confirmaron que al menos seis personas fueron derivadas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

colectivo mar del plata

Pese a los esfuerzos de los médicos, una mujer murió como consecuencia de las heridas provocadas por el choque. Por el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima fatal.

Un parte difundido por el HIGA precisó que, además de la mujer fallecida, ingresaron al centro de salud seis pacientes con distintas lesiones y grados de gravedad. Entre ellos se encuentra un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior.

También fueron asistidos cinco adultos con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una quinta paciente con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Todos permanecen bajo atención de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología, mientras se evalúa su evolución clínica.

Los videos registrados por testigos muestran la dimensión del operativo desplegado tras el accidente y la conmoción que se vivió en los minutos posteriores al impacto del colectivo.