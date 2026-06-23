Quién era la joven de 18 años que murió atropellada por un colectivo fuera de control

El chofer el micro perdió el control y atropelló a varias personas que estaban esperando en la garita.

Una joven de 18 años murió tras haber sido atropellada por un colectivo en Mar del Plata.

Hay gran conmoción en Mar del Plata por el trágico accidente ocurrido en las últimas horas sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, cruzó de carril y atropelló a un grupo de peatones. Producto del brutal impacto, se confirmó una persona fallecida.

El accidente tuvo lugar este lunes pasadas las 19 horas, cuando el chofer del colectivo perdió el control del vehículo en la zona del Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín. El micro terminó subiendo a la vereda y embistió a quienes estaban bajo la garita.

La magnitud del choque generó escenas de desesperación entre testigos y pasajeros , que intentaron colaborar con las víctimas mientras llegaban los equipos de rescate. Algunas personas quedaron atrapadas debajo del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para liberarlas.

La zona donde ocurrió el hecho cuenta con un carril exclusivo para colectivos y registra una importante circulación de peatones, especialmente durante gran parte del día. Además, a pocos metros funciona un skate park frecuentado por vecinos y jóvenes que utilizan habitualmente ese espacio recreativo.

Los videos registrados por testigos muestran la dimensión del operativo desplegado tras el accidente y la conmoción que se vivió en los minutos posteriores al impacto del colectivo.

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata

Quién era la joven de 18 años que murió atropellada por el colectivo

La única víctima fatal fue identificada como Guadalupe Oriana Merlos, una joven de apenas 18 años que falleció en el acto y cuya muerte provocó una profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos del barrio Lomas del Golf, donde residía.

Guadalupe era hija de Esteban Merlos, quien casualmente se desempeña como chofer de otra línea de colectivo, la 581, perteneciente a la Empresa de Transportes Peralta Ramos SA.

“Esta es mi última foto con vos, de ayer festejando el Día del Padre, y no puedo creer que hoy ya no estás. Tengo el alma partida en mil pedazos”, escribió Esteban, el padre de Guadalupe, en una publicación en redes sociales.

papá de guadalupe

“Qué injusta es la vida. Qué triste noticia, mi hermosa Guadi. Toda una vida por vivir. Estoy segura de que tu abuela y tu tía te recibieron con amor, acá te vamos a extrañar, chiquita”, escribió una familiar de la chica en redes.

Accdiente fatal. Mar del Plata (1)

Quiénes son todas las víctimas del accidente

Además de Guadalupe, otras personas resultaron heridas y permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA): Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz y María López Bosco. También se identificó a un adolescente herido, cuyas iniciales son J.G.

La investigación, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, apunta a una posible falla mecánica como causa principal del accidente, aunque no se descarta una imprudencia del chofer, que tendrá que declarar este martes.

Si bien no quedó detenido, el chofer del colectivo fue trasladado a la comisaría cuarta por su seguridad, ya que en el lugar del accidente se vivieron momentos de tensión y hubo riesgo de agresiones en su contra.

La municipalidad de General Pueyrredón emitió un comunicado en el que aclararon que actuaron apenas se enteraron de la emergencia.

Accdiente fatal. Mar del Plata (2)

Además, aclararon que la unidad involucrada en el siniestro corresponde a un vehículo modelo 2015, que contaba con la prórroga vigente otorgada mediante Resolución Nº 132/2026.

También tenía Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada con fecha 16 de abril de 2026 y cobertura de seguro con póliza vigente hasta diciembre de 2026. Por su parte, el conductor contaba con licencia de conducir habilitante y vigente hasta diciembre de 2026.