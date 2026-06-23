Asaltaron un colectivo de tour de compras en la ruta: murió una mujer que recibió dos disparos

La mujer tenía 65 años y era una de las 16 personas que viajaban en el micro. Los detalles del violento hecho.

La investigación busca identificar a los responsables del ataque ocurrido sobre la ruta nacional 34, en la provincia de Salta.

Un violento hecho ocurrió hace una semana en la Ruta Nacional N°34 , cuando un colectivo de tours de compras se detuvo en la banquina y terminó siendo víctima de un brutal asalto. Una mujer había quedado en grave estado y finalmente falleció tras una dura agonía.

La mujer había recibido dos disparos, cuando un grupo de delincuentes interceptó el micro en el que viajaba junto a otras personas que participaban de un tour de compras.

El fallecimiento agravó la situación judicial de los responsables del ataque, que todavía no fueron identificados. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal salteño, que intenta reconstruir la secuencia del hecho y determinar quiénes participaron del asalto.

La víctima fatal fue identificada como Emelda Irma Alzu, de 65 años, quien murió después de permanecer varios días internada por las heridas que sufrió durante un robo armado a un colectivo sobre la ruta 34, en la provincia de Salta.

Salta La investigación busca identificar a los responsables del ataque ocurrido sobre la ruta nacional 34, en la provincia de Salta.

El episodio ocurrió en cercanías de Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán, y generó conmoción en la región por la violencia empleada por los atacantes durante el robo.

El asalto al colectivo que terminó en tragedia

El ataque se produjo días atrás a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa. De acuerdo con los datos reunidos por los investigadores, el colectivo transportaba a un grupo de pasajeros que se dirigía a un tour de compras.

En la unidad viajaban al menos 16 personas cuando el vehículo se detuvo sobre la banquina. Fue entonces cuando varios delincuentes armados, que se movilizaban en una camioneta, interceptaron el micro y obligaron a los pasajeros a entregar dinero, pertenencias personales y mercadería adquirida durante el viaje.

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La situación escaló rápidamente y derivó en una escena de extrema violencia. Durante el robo, Emelda Irma Alzu recibió dos impactos de bala.

Las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos forman parte de la investigación y son analizadas por la fiscalía a partir de los testimonios de quienes se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, la mujer fue asistida de urgencia y trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Días de internación y el desenlace fatal

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue derivada al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta. Los médicos trabajaron durante varios días para estabilizar su estado de salud, pero las lesiones sufridas durante el asalto resultaron demasiado severas.

salta ambulancia

Finalmente, las autoridades confirmaron en las últimas la muerte de la mujer, noticia que provocó profundo dolor entre familiares, allegados y vecinos de la zona.

Con su fallecimiento, la causa adquirió una nueva dimensión judicial. Lo que inicialmente se investigaba como un robo agravado pasó a incorporar las consecuencias fatales derivadas del ataque, un elemento que podría tener impacto en las futuras imputaciones contra los responsables.

La búsqueda de los responsables y las hipótesis de la investigación

La causa está a cargo de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, quien dispuso una serie de medidas para avanzar sobre la identificación de los atacantes.

Entre las tareas ordenadas figuran declaraciones testimoniales de pasajeros y posibles testigos, además del análisis de registros de cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la zona.

Uno de los principales objetivos es reconstruir el recorrido realizado por la camioneta utilizada durante el asalto y establecer quiénes viajaban en ella.

Los investigadores también intentan determinar si el robo fue planificado con información previa sobre el recorrido del colectivo y las características del viaje.

Esa hipótesis surgió a partir de distintos indicios recolectados durante los primeros días de la pesquisa y busca establecer si los delincuentes conocían con anticipación los movimientos del grupo de pasajeros.