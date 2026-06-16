El chofer le exigió a la madre que se bajen y todo quedó filmado. El nene sufrió una crisis y su mamá se descompensó tras la fuerte discusión.

Un colectivero hizo bajar a un nene con autismo por el volumen alto del celular: el polémico video.

Un grave episodio de discriminación se vivió en un colectivo y quedó grabado por los pasajeros que manifestaron su indignación. El chofer maltrató a una mujer que viajaba junto a su hijo con autismo , a quienes quiso bajar porque tenía el volumen alto del celular.

El nene utilizaba el sonido de su celular alto para evitar una crisis , un recurso habitual para su condición, pero el conductor le exigió de manera violenta que apagara el dispositivo o utilizara auriculares, lo que desencadenó una situación límite.

Todo fue registrado por otra pasajera que se encontraba a bordo de la línea 100 en el partido de Lanús , provincia de Buenos Aires. Según relató Alejandra, la mamá del menor, no fue la primera vez que sufrían hostigamiento por parte del mismo conductor: "Es la segunda vez y me decía que no , que no me iba a abrir la puerta porque cuando frena me hace con la mano que no".

"El colectivo tiene las cámaras, deberían pedir las cámaras porque ahí está, él me decía con el dedo que no me iba a subir". Ante la negativa, el nene, llamado Nehemías, golpeó la puerta para poder ingresar al transporte público", dijo la mujer en diálogo con C5N.

el momento en que un colectivero hizo bajar a un nene con autismo por el volumen de su celular

El nene con autismo sufrió una crisis en medio de la discusión

En un momento de la discusión, se escucha que el conductor dice "por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares". La filmación que se viralizó en redes sociales muestra el conflicto ya iniciado.

"No podés decir eso, el nene lo necesita", le respondió otra mujer presente. "Está prohibido no usar auriculares; yo no puedo manejar así", insistió el hombre ante los constantes reclamos de los pasajeros. "Hay leyes que lo amparan", le contestó otra pasajera.

"Ya se lo comenté al inspector, nos dijo que hay que hacer la denuncia. No tengo tiempo para hacer la denuncia, le va a agarrar una crisis al nene y yo te voy a romper la cabeza aunque me lleven presa. ¿A vos te parece? Cero empatía tenés", se escucha a Alejandra en el video.

Pese al apoyo unánime de los pasajeros al repudiar la actitud del colectivero, la situación escaló y el nene sufrió una crisis y comenzó a golpearse la cabeza contra una de las ventanas del colectivo. En medio de esa situación, Alejandra, que padece epilepsia, también se descompensó.

nene autismo colectivo (1)

"Mi hijo no soporta los auriculares. Le molesta hasta el pelo, imaginate lo que significa para él usar algo sobre sus oídos", explicó la madre en declaraciones con el mismo medio.

Denuncias y provocaciones por parte del chofer del colectivo

La discusión no terminó con lo que se observa en el video, que dura un minuto y medio, sino que, según el testimonio, el chofer habría desafiado a la mujer al decirle: "Ahora vas a ver", con la intención de que la Policía interviniera en su contra.

Sin embargo, los efectivos policiales de la comisaría de Lanús asistieron a la familia. Con el acompañamiento de los pasajeros y del personal policial de la Comisaría de Salta y de la Segunda de Lanús, la mujer pudo formalizar la denuncia.

"Lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto y que ese hombre no vuelva a subirse a un transporte público nunca más", concluyó en su descargo en C5N.