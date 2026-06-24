Conmoción por la muerte de un nene de 2 años: sus abuelos denuncian que la mamá lo mató a golpes

Investigan la muerte de Thiago Altamirano, el nene de dos años que murió en Salta.

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano , un nene de tan solo 2 años. En las últimas horas se confirmó la detención de su madre y su padrastro . Mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia para determinar las causas del deceso, los abuelos paternos aseguraron que desde 2025 venían denunciando episodios de maltrato contra el pequeño.

La muerte del pequeño, registrada en las últimas horas en la zona sudeste de la ciudad de Salta, es investigada por el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

De acuerdo con la información incorporada al expediente y difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el niño fue trasladado inicialmente por su madre al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado , los médicos dispusieron su derivación al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin vida.

Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Hospital papa Francisco

Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Mientras aguardan al resultado de la necropsia, el fiscal solicitó ante el juez de Garantías en turno la detención preventiva de la madre del menor y su pareja.

Además, los familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y contención por parte de la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Una trágica muerte y una explicación que nadie creyó

De acuerdo con medios locales, todo comenzó alrededor de las 21.30 horas del lunes, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación del menor.

La primera explicación brindada por los adultos fue que el niño se había caído de una cama de manera accidental. Sin embargo, esa versión comenzó a ser puesta en duda cuando los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba.

Ante el reporte de lo sucedido, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del niño y del hombre con quien mantenía una relación de pareja.

Policía de Salta

“Pasó lo que no queríamos que pasara"

Marta, la abuela del pequeño, en diálogo con medios locales, explicó que: “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, manifestó

Tanto ella como su marido cuestionaron la lentitud de la Justicia y los reiterados reclamos ante organismos judiciales. En este sentido, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.

“Prácticamente nosotros criamos a los bebés y la Justicia nos los sacó de la mano cuando sabían bien que la madre es adicta y alcohólica”, sostuvo consternado la abuela de Thiago Altamirano.