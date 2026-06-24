Cómo anotarse en la única línea abierta de las Becas Progresar 2026 y cobrar todos los meses

Solo uno de los programas de ayuda educativa de ANSES está disponible para anotarse. Cómo hacerlo, los requisitos y el monto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la vigencia de las Becas Progresar , la ayuda económica destinada a acompañar a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen sus estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente. Sin embargo, solo una de las líneas cuenta con inscripciones abiertas en junio 2026 .

Este programa busca ser un apoyo para promover la formación académica y profesional. Básicamente, son becas educativas que llegan de manera directa a cada destinatario a cambio de ciertos requisitos y avances vinculados al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, objetivos educativos y la realización de actividades de extensión formativas.

El programa cuenta con tres líneas , aunque dos de ellas se encuentran cerradas: Progresar Obligatorio (para finalizar estudios primarios o secundarios) y Progresar Superior (carreras universitarias o terciarias). La única que permanece con inscripciones habilitadas para los interesados que cumplan los requisitos es Progresar Formación Profesional. La convocatoria abrió el 27 de abril y estará activa hasta el 27 de noviembre de 2026.

becas-progresar.jpg Los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos y obligaciones.

Esta línea está dirigida a personas que realicen cursos de formación profesional avalados por el Estado nacional y orientados a mejorar condiciones de empleabilidad e inserción laboral. Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

Edad : tener entre 18 y 24 años, aunque el límite puede extenderse hasta 40 años para personas sin trabajo formal registrado

: tener entre 18 y 24 años, aunque el límite puede extenderse hasta 40 años para personas sin trabajo formal registrado Situación laboral: no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

no tener trabajo formal registrado, o tener ingresos propios y familiares menores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal y DNI vigente.

Cómo anotarse en la Beca Progresar 2026

El trámite es gratuito y se realiza completamente en línea, sin necesidad de intermediarios ni gestores. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Registrarse en Mi Argentina con tu CUIL y Clave.

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar o al sitio oficial de inscripción.

Completar la encuesta y los datos académicos requeridos.

Enviar el formulario y verificar que los datos personales estén actualizados en ANSES, ya que eso agiliza el proceso.

Una vez terminada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos, y luego se publican los resultados de adjudicación para saber quiénes pueden comenzar a cobrar la beca.

becas progresar 2024 portada.jpeg Las Becas Progresar pueden solicitarse desde la web o la app de la ANSES.

Cuál es el monto de la Beca Progresar 2026

A diferencia de otras prestaciones sociales de ANSES, las Becas Progresar no tienen actualizaciones automáticas, sino que el Ministerio de Capital Humano otorga aumentos discrecionales. Sin nuevas subas anunciadas hasta el momento, el monto general del beneficio en julio 2026 se mantiene en $35.000 mensuales.

Sin embargo, los alumnos de nivel obligatorio y aquellos del nivel superior que estén transitando su primer año dentro del programa reciben un importe menor (es decir, $28.000) debido a la retención del 20% de ANSES que es devuelta a fin de año, siempre que se hayan cumplido los determinados requisitos establecidos.

Algunos estudiantes pueden encontrar depósitos superiores al monto habitual, ya que quienes se anotaron recientemente, reciben pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores. Esto sucede porque el proceso de validación académica y socioeconómica puede demorar varias semanas desde la inscripción inicial. Cuando la beca finalmente es aprobada, ANSES liquida de manera conjunta las mensualidades adeudadas.

anses La única línea abierta está destinada a quienes realizan cursos de formación profesional.

Este es el cronograma de pagos en junio 2026 que, como es habitual, se organiza de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: