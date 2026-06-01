AUH de Anses con nuevo aumento en junio 2026: cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo

La ANSES oficializó el calendario de cobro de la AUH para junio 2026 , que incluirá un nuevo aumento por inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de cobro de junio 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, como es habitual todos los meses, tendrá una actualización según el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes , que en esta oportunidad fue movido al lunes 15 , día en el que no habrá actividad en dependencias públicas ni bancarias.

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

Por lo tanto, el calendario para junio 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0 : a partir del lunes 8 de junio

: a partir del lunes 8 de junio DNI terminados en 1 : a partir del martes 9 de junio

: a partir del martes 9 de junio DNI terminados en 2 : a partir del miércoles 10 de junio

: a partir del miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: a partir del jueves 11 de junio

a partir del jueves 11 de junio DNI terminados en 4 : a partir del viernes 12 de junio

: a partir del viernes 12 de junio DNI terminados en 5 : a partir del martes 16 de junio

: a partir del martes 16 de junio DNI terminados en 6: a partir del miércoles 17 de junio

a partir del miércoles 17 de junio DNI terminados en 7 : a partir del jueves 18 de junio

: a partir del jueves 18 de junio DNI terminados en 8 : a partir del viernes 19 de junio

: a partir del viernes 19 de junio DNI terminados en 9: a partir del lunes 22 de junio

auh-anses.jpg La fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del DNI del beneficiario.

Se pueden consultar los cobros a través de mi ANSES > Hijos > Mis Asignaciones con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es posible hacerlo desde el celular con la app mi ANSES.

Cuánto aumenta la AUH en junio 2026 y cómo queda

A través del mecanismo de actualización basado en la inflación mensual, la AUH tendrá un incremento de 2,58% en el sexto mes de 2026. Este porcentaje se debe al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado recientemente por el INDEC.

De esta manera, el pago por hijo pasará a ser de $144.932, aunque en mano se recibirá $115.945,60 en los casos que mantengan la retención del 20% que realiza ANSES cada mes y que devuelve a fin de año con la presentación de la Libreta AUH, que confirma la escolaridad y los controles médicos del menor.

Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $471.915, recibiendo en mano $377.532.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $188.411, con un pago directo de $150.728,80. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $613.489, con un pago directo de $490.791,20. No obstante, ANSES recordó que paga el 100% de la asignación a niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá a $54.665.

Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos ascenderá a $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para familias con dos hijos y $149.425 para familias con tres o más hijos.

asignacion universal por hijo (1) La AUH tendrá un incremento de 2,58% en junio 2026.

Quiénes pueden acceder a la AUH: los requisitos 2026

Esta prestación está destinada a madre, padre o titular con hijos que estén en alguna de estas situaciones:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

Los requisitos para solicitarla son los siguientes:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. En el caso de los extranjeros o naturalizados, deben tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

Al momento del trámite, habrá que presentar estos documentos: