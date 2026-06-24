24 de junio, el día más argentino del año: las numerosas coincidencias que lo hacen especial

No es un día más, ya que fue adoptada como una fecha cábala nacional. Y hay quienes incluso pidieron que se declare feriado.

Próceres, artistas, escritores y deportistas forman parte de la extensa lista asociada al 24 de junio, el Día más argentino del año.

Cada 24 de junio miles de argentinos celebran una curiosa coincidencia que atraviesa distintas etapas de la historia nacional, y muchos lo consideran ya como "el día más argentino del año".

No es un día más, ya que fue adoptada como una fecha cábala nacional debido a los nacimiento y fallecimientos de figuras históricas que marcaron la historia del país. Desde héroes de la independencia hasta figuras de la cultura, el deporte y la música.

Por esa singular convergencia, miles de usuarios en redes sociales la destacan como el "día más argentino del año" e incluso impulsan la idea de convertirla en feriado .

Argentinos que nacieron o murieron el 24 de junio

1789 – Juan Bautista Cabral: nace en Saladas, Corrientes, el sargento del Regimiento de Granaderos a Caballo que pasó a la historia por auxiliar a José de San Martín durante el Combate de San Lorenzo.

nace en Saladas, Corrientes, el sargento del Regimiento de Granaderos a Caballo que pasó a la historia por auxiliar a José de San Martín durante el Combate de San Lorenzo. 1911 – Juan Manuel Fangio: nace en Balcarce, provincia de Buenos Aires, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y uno de los pilotos más importantes de la historia del automovilismo.

fangio.jpg Juan Manuel Fangio dejó de existir el 17 de julio de 1995 y a 25 años de su partida su legado sigue intacto en el automovilismo mundial.

1911 – Ernesto Sábato: nace en Rojas, provincia de Buenos Aires, el escritor, ensayista y físico autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas, además de presidente de la CONADEP.

nace en Rojas, provincia de Buenos Aires, el escritor, ensayista y físico autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas, además de presidente de la CONADEP. 1935 – Carlos Gardel: fallece en Medellín, Colombia, el máximo exponente del tango y uno de los mayores íconos de la cultura popular argentina.

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1957 – Luis Salinas: nace en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, el reconocido guitarrista, compositor y cantante distinguido con premios Gardel y Konex.

nace en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, el reconocido guitarrista, compositor y cantante distinguido con premios Gardel y Konex. 1978 – Juan Román Riquelme: nace en San Fernando, provincia de Buenos Aires, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y actual presidente de la institución.

nace en San Fernando, provincia de Buenos Aires, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y actual presidente de la institución. 1987 – Lionel Andrés Messi: nace en Rosario, provincia de Santa Fe, el capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo y ganador de ocho Balones de Oro.

Lionel Messi "Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación.

1996 – Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga (Duki): nace en Buenos Aires el referente de la música urbana y una de las figuras más influyentes del trap argentino.

duki La frase de Duki que generó polémica entre las mujeres.

2000 – Rodrigo Alejandro Bueno: fallece en un accidente automovilístico el popular cantante.

fangio.jpg Juan Manuel Fangio dejó de existir el 17 de julio de 1995 y a 25 años de su partida su legado sigue intacto en el automovilismo mundial.

El legado próceres, artistas y deportitas argentinos

La historia comienza el 24 de junio de 1789, cuando nació en la localidad correntina de Saladas, Juan Bautista Cabral, el soldado del Regimiento de Granaderos a Caballo que pasó a la historia por haber auxiliado a José de San Martín durante el Combate de San Lorenzo. Su figura quedó inmortalizada en el relato histórico argentino y en la célebre frase que se le atribuye antes de morir: «Muero contento, hemos batido al enemigo».

Más de un siglo después, el 24 de junio de 1911, nacieron dos personalidades fundamentales para la cultura y el deporte nacional. En Balcarce llegó al mundo Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 y considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

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Ese mismo día, en la ciudad bonaerense de Rojas, nació Ernesto Sábato, escritor, ensayista y físico, autor de obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas, además de presidente de la CONADEP tras el retorno de la democracia.

La fecha también quedó marcada por una tragedia que conmocionó al país. El 24 de junio de 1935 murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, el máximo referente del tango y una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Su fallecimiento provocó una movilización multitudinaria y consolidó un mito que perdura hasta la actualidad.

El 24 de junio de 1957 nació en Monte Grande el guitarrista, cantante y compositor Luis Salinas, reconocido por su talento y su aporte a la música popular argentina. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Gardel y Konex.

Lionel Messi "Sin palabras": la emoción de los compañeros de Messi tras otra histórica actuación.

La lista continúa con otro ídolo popular. El 24 de junio de 1978 nació en San Fernando, Buenos Aires, Juan Román Riquelme, uno de los futbolistas más importantes de la historia de Boca Juniors y actual presidente de la institución. Su talento dentro de la cancha lo convirtió en una referencia ineludible para varias generaciones de hinchas.

Nueve años más tarde, el 24 de junio de 1987, nació en Rosario, Lionel Andrés Messi, capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Sus logros deportivos y su impacto global terminaron de potenciar la relevancia simbólica de esta fecha.

La cultura popular sumó una nueva pérdida el 24 de junio de 2000, cuando murió en un accidente automovilístico, Rodrigo Alejandro Bueno, más conocido como «El Potro» Rodrigo. El cantante cordobés, máximo exponente del cuarteto, tenía apenas 27 años y atravesaba el punto más alto de su carrera artística.

Rodrigo Romero se destaca por su parecido con el Potro y su aceptable interpretación. Rodrigo Romero se destaca por su parecido con el Potro y su aceptable interpretación.

Además, entre las figuras más recientes vinculadas a esta jornada aparece Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido como Duki, nacido el 24 de junio de 1996. Considerado uno de los máximos referentes del trap y la música urbana argentina, el artista se transformó en un símbolo para las nuevas generaciones y amplió aún más la lista de personalidades asociadas a esta fecha.

Por la extraordinaria coincidencia de nacimientos y fallecimientos de figuras que marcaron la historia, la cultura, la música y el deporte argentino, el 24 de junio se consolidó como una jornada única en el calendario nacional.