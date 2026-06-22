Lo argentinizaron: el insólito video de un influencer austríaco en el banderazo argentino previo al partido

Un influencer austríaco de talla baja quedó atrapado en medio del banderazo y celebró con los hinchas argentinos en el banderazo.

Los hinchas argentinos se preparan para el duelo de la Selección argentina ante Austria que tendrá lugar este lunes desde las 14 (huso argentino), por el Mundial 2026 . Fiel a su estilo, los hinchas que están en Dallas para vivir el segundo partido en el mundial 2026 le pusieron color a la previa con una importante banderazo realizado el día previo al encuentro.

Una situación particular se vivió en ese encuentro donde se cantó únicamente por el seleccionado nacional que es liderado por Lionel Messi . Es que en medio de un grupo gigante de hinchas que se acercaron al evento convocado, apareció un austríaco que fue llevado en andas durante varios minutos.

Es que en medio de la convocatoria apareció un influencer austríaco de talla baja, conocido como Daniel Burghart , que fue llevado en andas por los hinchas e incluso disfrutó de la algarabía demostrada a pesar que horas después las selecciones van a enfrentarse. El mismo se mostró con la Copa del Mundo y disfrutó el momento.

Tal fue la alegría del influencer que se sacó la camiseta de Austria y se colocó la de Argentina.

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La Selección Argentina se mide ante Austria en la segunda fecha del Mundial: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina afronta este lunes su segundo compromiso del Grupo J en el Mundial 2026 cuando se mida ante Austria en Dallas, en un partido que llega tras un debut contundente con victoria por 3-0 frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni inició la defensa del título con una actuación sólida, liderada por Lionel Messi, y ahora buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación a los octavos de final. El encuentro genera expectativa por el presente del equipo y la necesidad de sostener el rendimiento.

El conjunto argentino llega a este duelo como líder de su zona luego de la primera fecha, en la que mostró contundencia ofensiva y control del juego durante gran parte del partido. La victoria inicial dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, que ahora evalúa variantes para mantener la intensidad en una fase de grupos que se perfila exigente. Enfrente estará el elenco europeo, que también debutó con triunfo y llega con la misma cantidad de puntos.

Los cambios que baraja Lionel Scaloni para el partido ante Austria

La principal novedad pasa por el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado para evitar riesgos mayores, por lo que comenzaría el partido en el banco de suplentes. En su lugar ingresará Nahuel Molina, quien habitualmente ocupa ese sector y aparece como la única modificación confirmada respecto del debut.

Las otras dudas pasan por la ofensiva y el mediocampo. Julián Álvarez dejó atrás una molestia en el tobillo y pelea por un lugar con Lautaro Martínez, mientras que Nicolás González mantiene una disputa abierta con Thiago Almada por un puesto entre los titulares. De todos modos, a esta hora la idea del estratega sería sostener la base que venció a Argelia en el estreno mundialista.

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La Delegación Albiceleste ya está en la ciudad de #Dallas. pic.twitter.com/t0oyYpiFPn — Selección Argentina (@Argentina) June 21, 2026

El equipo del Viejo Continente venció por 3-1 a Jordania en su estreno y comparte la cima del grupo con la Albiceleste, aunque con menor diferencia de gol. Ese detalle le otorga al partido de hoy un valor determinante, ya que el ganador quedará bien posicionado para asegurar la clasificación anticipada. En caso de empate, la definición del grupo se estirará hasta la última fecha, manteniendo la paridad en la zona.

La Scaloneta, además, cuenta con un historial favorable ante Austria, aunque limitado a pocos encuentros amistosos disputados hace varias décadas. En esos antecedentes, la Selección logró una amplia victoria en 1980 y un empate en 1990, lo que aporta un dato estadístico pero sin peso directo en el presente competitivo. El contexto actual es completamente diferente, con dos equipos renovados y en plena competencia mundialista.

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A qué hora se juega el partido ante Austria y quién lo transmite

El partido se disputará este lunes 22 de junio desde las 14 en el Dallas Stadium, uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos. La expectativa es alta tanto por el nivel de los equipos como por la posibilidad de que Argentina quede a un paso de los octavos de final. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.

En términos de clasificación, la Albiceleste llega con tres puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Austria suma la misma cantidad de unidades con +2. Un triunfo argentino podría asegurar virtualmente el pase a la siguiente ronda, dependiendo del resultado del otro partido del grupo. Incluso un empate mantendría al combinado nacional en una posición favorable de cara a la última jornada.

El escenario del grupo también contempla distintas combinaciones que podrían definir el pase anticipado de Argentina a los dieciseisavos de final. Con una victoria ante Austria y un resultado favorable en el otro encuentro, el equipo podría asegurarse el primer puesto con una fecha de anticipación. Esa situación auspiciosa le permitiría al DT pujatense administrar cargas en el cierre de la fase de grupos.

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El nuevo formato del Mundial introduce además un sistema de desempate que prioriza el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Este criterio puede ser clave en una zona tan pareja como la del Grupo J, donde cada partido tiene impacto directo en la tabla. Por eso, el duelo ante Austria adquiere un valor doble: suma de puntos y ventaja deportiva.

Cuándo es el último partido de Argentina en la fase de grupos

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio frente a Jordania en Dallas, en un horario nocturno -desde las 23-. Ese encuentro podría llegar con la clasificación ya asegurada o con la necesidad de definir posiciones. Todo dependerá del resultado de este lunes, que se presenta como determinante.

Probables formaciones de Argentina y Austria

Formación de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Maximilian Lienhart, David Alaba, Phillip Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Michael Gregoritsch; Romano Schmid, Marcel Sabitzer; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.