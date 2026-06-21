Día del Padre: por qué se celebra el tercer domingo de junio en la Argentina y cuál es su origen

Una emotiva historia familiar en Estados Unidos dio origen a la celebración. ¿Qué ocurrió? ¿En qué otros países se celebra?

El Día del Padre nació en Estados Unidos y hoy se celebra en decenas de países cada tercer domingo de junio.

Cada tercer domingo de junio millones de familias celebran el Día del Padre . Aunque hoy la fecha forma parte del calendario habitual de muchos países, su origen está vinculado a una historia de reconocimiento y homenaje a la figura paterna que comenzó hace más de un siglo en Estados Unidos y con el tiempo terminó expandiéndose a gran parte del mundo.

La conmemoración surgió gracias a Sonora Smart Dodd , una mujer estadounidense que quiso rendir homenaje a su padre , un veterano de guerra que crio solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa. Inspirada por el Día de la Madre, impulsó una celebración dedicada a los padres y logró que la primera edición se realizara el 19 de junio de 1910 .

Dodd asistió a un sermón por el Día de la Madre en la iglesia metodista Central United Methodist Church y propuso replicar esa celebración para los padres. En un principio, sugirió el 6 de junio , fecha de nacimiento de su padre. Los pastores locales, por razones organizativas, solicitaron trasladar la fecha al tercer domingo del mes, que aquel año fue el 19 de junio. La efeméride se adoptó al año siguiente en el estado de Washington y se extendió pronto por todo el país. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como fiesta nacional , y en 1972 su sucesor, Richard Nixon , la proclamó de manera oficial.

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Día del Padre en Argentina

En Argentina, el recorrido fue distinto. Durante años, el Día del Padre se celebró el 24 de agosto, en homenaje al general José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”. La fecha elegida coincidía con el nacimiento de su única hija, Mercedes Martín de Escalada. Esta celebración tuvo lugar por primera vez en 1958 como forma de rendir tributo al libertador de Argentina, Chile y Perú. En la década de 1960, el país adoptó el calendario estadounidense y trasladó la conmemoración al tercer domingo de junio, donde permanece hasta hoy.

Día del Padre. San Martín

Por qué se celebra el tercer domingo de junio

La elección de esta fecha se relaciona con el mes de nacimiento del padre de Sonora Smart Dodd. Aunque en principio se había pensado en celebrar el homenaje el 5 de junio, los organizadores necesitaron más tiempo para preparar los eventos y la conmemoración terminó realizándose el tercer domingo del mes.

La tradición se mantuvo y fue adoptada por numerosos países, que conservaron tanto el mes como el día de la semana para facilitar las reuniones familiares y los festejos.

Qué países celebran el Día del Padre en junio

Además de Estados Unidos, varios países conmemoran el Día del Padre el tercer domingo de junio, entre ellos: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Venezuela, Canadá, Reino Unido, Francia y Japón.

Otros países, en cambio, optaron por una fecha diferente con raíces religiosas. España, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Portugal y Suiza celebran el Día del Padre el 19 de marzo, el Día de San José, figura venerada por la tradición y religión católica como el padre de Jesús de Nazaret. Esta elección otorga a la conmemoración una dimensión espiritual que se suma al reconocimiento familiar.