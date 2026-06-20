Cómo estará el tiempo para este domingo Día del Padre

Si bien se emitió una alerta amarilla por nevadas para un sector de la provincia, el frío se hará sentir en casi todo Neuquén.

Frío y ventoso en este inicio del invierno y festejo por el Día del Padre.

El pronóstico para este domingo anticipa que el protagonista será el frío para este comienzo del invierno en esta región del mundo, donde también coincide con el festejo por el Día del Padre . Bajas temperaturas, pocos grados diferenciarán la mínima de la máxima durante esta jornada en Neuquén . Incluso para la cordillera neuquina se emitió una alerta amarilla por nevadas .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronosticó no solo un día frío, sino también ventoso. Por la madrugada, la temperatura será de 6 grados con viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora que se extenderán durante casi todo el día. Por la mañana, la temperatura descenderá a los 5 grados de mínima bajo un cielo mayormente nublado, viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Hacia la tarde continuará la misma intensidad y la temperatura ascenderá a los 12 de máxima. Por la noche estará nublado y mermará levemente el viento.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ) adelantó que los períodos de vientos con algunas ráfagas fuertes, irán disminuyendo su intensidad durante el domingo. Mientras que, para la semana entrante, se presentará tiempo bueno, frío por las mañanas y templado hacia la tarde.

Clima - Frio - Gente (1) Claudio Espinoza

Alerta amarilla por nevadas

De acuerdo al SMN, la alerta amarilla por nevadas, pronosticadas para este domingo, afectará determinadas zonas de la provincia. Se trata de toda la franja cordillerana que se extiende de norte a sur.

Las zonas son: Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé y Los Lagos.

El organismo nacional explica que la alerta se refiere a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

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Estará mayormente nublado durante el día con una temperatura máxima de 12 grados, con viento moderado y ráfagas de hasta 43 kilómetros por hora. Durante la noche, se prevé cielo despejado con una temperatura mínima que descenderá a los 2 grados bajo cero en Neuquén y la zona de influencia. En tanto que el viento disminuirá su intensidad en el cierre de la jornada.

Cómo empezará la semana

Según el SMN, para el inicio de la semana, el invierno continuará con bajas temperaturas en la región. Se prevé una mínima de 3 grados en horas de la mañana y una máxima que no superará los 12 grados. Se registrará una merma en la intensidad del viento dado que no estará por encima de los 31 kilómetros por hora.

Para la AIC, la mínima estará en los 2 grados bajo cero y la máxima estará en los 11 grados. Se prevé que la segunda jornada de esta temporada de invierno también estará fría e incluso helada en la zona.