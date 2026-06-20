Alerta por lluvia y nieve: operativo especial en las rutas de la cordillera neuquina

Vialidad Provincial desplegó personal y maquinaria en puntos estratégicos del sur ante las condiciones climáticas.

La alerta climática por lluvia, nieve y viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene vigente en la provincia y es por este motivo que la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén puso en marcha un operativo especial de seguridad vial.

Las tareas se concentran principalmente en distintos corredores de la zona sur para garantizar la transitabilidad y asistir a los conductores que circulen por sectores cordilleranos.

La medida fue coordinada a través del Distrito IV de Conservación, que dispuso personal y equipos viales en puntos estratégicos debido al pronóstico de lluvias, nevadas y un marcado descenso de la temperatura.

Desde el organismo advirtieron que las condiciones climáticas podrían generar acumulación de nieve, formación de hielo sobre la calzada y episodios de baja visibilidad, especialmente en rutas de montaña.

RUTA 40 COMPLICADA

Dónde se ubican los equipos viales

Para responder rápidamente ante cualquier contingencia, el operativo contempla la presencia permanente de maquinaria pesada y personal especializado en distintos puntos de la región.

Según informaron desde Vialidad, habrá cobertura en:

Acceso al cerro Chapelco.

Ruta Provincial 48.

Ruta Provincial 61.

Ruta Provincial 62.

Ruta Provincial 63.

El objetivo es garantizar tareas de despeje, mantenimiento y asistencia a los usuarios en caso de acumulación de nieve o hielo sobre la calzada.

alerta por nevada en la cordillera

Cómo será el trabajo en los tramos con obras

Desde el organismo provincial también aclararon que en aquellos sectores donde actualmente se ejecutan obras de pavimentación, las empresas contratistas tendrán a su cargo las tareas de mantenimiento y asistencia vial.

De esta manera, las firmas concesionarias deberán garantizar el despeje de calzada y colaborar con la seguridad de los usuarios dentro de sus respectivas áreas de trabajo.

alerta por nevada en la cordillera 2

Recomiendan evitar los viajes nocturnos

Como parte de las medidas preventivas, Vialidad Provincial solicitó a los conductores evitar los desplazamientos durante la noche, cuando las heladas suelen intensificarse y las condiciones de visibilidad empeoran considerablemente.

Además, recordó que es obligatorio portar cadenas para nieve antes de emprender viajes hacia la cordillera neuquina, una exigencia que se mantiene vigente durante toda la temporada invernal.

También recomendaron consultar previamente el estado de las rutas a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier recorrido, especialmente en sectores donde se prevén nevadas persistentes.

Piden extremar los cuidados al volante

Las autoridades insistieron en la importancia de adoptar una conducción preventiva durante el fin de semana, teniendo en cuenta el pronóstico de condiciones adversas en gran parte de la cordillera neuquina.

"La prevención y la conducción responsable son fundamentales para garantizar un viaje seguro", remarcaron desde Vialidad Provincial.